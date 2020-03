Megtelt élettel a makói Csipkesor

Érdemes volt Makón felújítani a főtéri Csipkesor üzleteit: az újonnan kialakított öt üzlet iránt többen is érdeklődtek – már csak egy vár kiadásra.

Nagyjából 400 millió forintba került a makói belváros meghatározó jelentőségű épületegyüttesének, az 1964-ben épült Csipkesor alsó szintjének a felújítása. A beruházás lényege: felújították az ottani üzleteket, korszerűsítették azok fűtésrendszerét; a járda új burkolatot kapott, fölé terasz épült, a gyalogutat és a kerékpárutat pedig jól láthatóan elválasztották egymástól. Megszépült az épületegyüttes előtti zöldterület is. A munkát a hódmezővásárhelyi Bodrogi Bau Kft. végezte el.

Mostanra bebizonyosodott, hogy az 1964-ben épített épületegyüttes üzletsorát érdemes volt teljeskörűen felújítani, korszerűsíteni. Mint megírtuk, a renoválással együtt még további új üzlethelyiségeket is kialakítottak: az egykori cipőbolt három részre tagolásával, illetve egy raktár átalakításával további öt helyiséggel gazdagodott a Csipkesor. Bár voltak kétkedő hangok is, az öt új bolt közül már a tavaly júniusi átadáskor volt bérlője kettőnek, azóta pedig további kettő talált gazdára – úgy, hogy a régi bérlők is a helyükön maradtak. Többek között új férfifodrászat és pékáruüzlet szolgálja a bővítésnek köszönhetően a makóiakat.