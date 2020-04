Megtisztítják a csatornákat Lesiben – Fotók

A tavaszi belvízveszélyre készülve megkezdődött a vízelvezető árkok megtisztítása a makói Lesi városrészben. Ott is, ahol egy kényszeres gyűjtögető halmozta el szeméttel – az illegális hulladéklerakás is probléma ezen a környéken.

A makói Lesi városrész mé­­lyen, ráadásul közvetlenül a Maros-töltés lábánál fekszik; nagyrészt kiskertek, hétvégi tel­kek találhatók itt, de sokan itt is laknak. A földrajzi adottságok miatt sokáig vissza-visszatérő probléma volt ezen a területen a belvíz. Az önkormányzat en­­nek megoldására vízelvezető árkokat építtetett. Ezeket rendszeresen tisztítani kell ahhoz, hogy elvezessék a vizet. Most ez a munka folyik: amikor ott jártunk, a városrész főutcáján, a Vasút soron dolgoztak a Városgazdálkodás emberei Juhász Jó­­zsef csoportvezető irányítása mellett.

– Egy hete kezdtük a munkát, négy-öt emberrel – mondta. A csapat lekaszálja a az árkokba nőtt füvet, gyomot, aztán megtisztítja medret a lerakódott földtől és szeméttől.

– A munka itt 450 méternyi csatornát érint. Az első 150 méteren 8 köbméternyit emelt ki a markoló, de a hátralévő szakaszon is lesz legalább 20 köbméter – hallottuk. A szemetet, a földet és a zöldhulladékot megfelelő mó­­don elszállítják. Az árkokban a tapasztalatok szerint mindez évek óta halmozódik.

A munka érintette azt a csatornaszakaszt is, ahol az a bungalló áll, ami tavaly leégett. Mint többször megírtuk, itt egy kényszeresen gyűjtögető férfi lakik, aki szeméttel terítette be nemcsak a saját portáját, de az előtte lévő területet és az árkot is, megkeserítve a környék lakói­nak mindennapjait. A férfi most nem volt otthon, már ha egyáltalán otthonnak lehet nevezni azt a portát. Székely Ildikó, a körzet önkormányzati képviselője azt mondta, reményei szerint ez a probléma is megoldódik belátható időn belül, de az illegális szemétlerakás ettől függetlenül is komoly probléma a városszéli utcákban. – Ez nagyon kényes kérdés, hiszen általában akik a szemetüket elhelyezik ezen területeken, éjszaka jönnek, és mivel kevesen laknak itt, szemtanú ritkán akad, ezért nagyon nehéz megtalálni a tettest – mondta.