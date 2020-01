Mórahalmi gyilkosság: dolgos család volt, semmi előjele nem volt a tragédiának

Megölte testvérét és felgyújtotta a házat egy mórahalmi férfi múlt héten. A tűzben a család mindene odaveszett. A település polgármestere szerint nem igaz az, amit az egyik kereskedelmi televízió híradójában megszólaló nő mondott, a fiúk apja nem bántotta egyik gyermekét sem.

Mórahalmi gyilkosság: dolgos család volt, semmi előjele nem volt a tragédiánakTalálkoztunk Mórahalom társadalmi megbízású alpolgármesterével is, aki jól ismeri a családot. Mucsi György elmondta, hogy először az apa, Zoltán érkezett a településre, olyan 26-27 éve Székelyföldről. Ahogy akkoriban a többiek, akik onnan érkeztek, először alkalmi munkákat vállalt, de nem sokkal később már állandó munkahelye volt.

– Sosem volt vándormadár, ha váltania kellett, azt azért tette, mert megszűnt a munkahelye. A jelenlegi állása is már több mint két éve megvan – mondta Mucsi György.

Az alpolgármester arról is beszélt, hogy a férfi a munkaidején túl is eljár dolgozni. Vállal a birkanyíráson át a fakivágáson keresztül az ácsmunkákig szinte mindent.

Megtudtuk, hogy a három gyermek édesanyja is Mórahalmon él, mezőgazdasági munkákból. Ő a gyerekekkel körülbelül nyolc éve jött Magyarországra, amikor már az apa minden feltételt megteremtett a letelepedéshez.

A legkisebb fiú egyházi iskolába jár, sosem volt vele gond, ahogy a megölt 18 éves bátyjával sem, aki szintén tanult. Ő Szegedre járt iskolába.

A ház, amelyikben a gyilkosság történt, az övéké volt. A férfi megvásárolta, és állatokat is tartottak. Az udvarban még most is látni csirkéket. Az apa és az anya kapcsolata korábban megromlott, ezért a feleség elköltözött otthonról. Azonban most, hogy a ház lakhatatlanná vált, a férfi és a legkisebb gyermek is nála talált otthonra. Sőt, az is kiderült, hogy a szülők és a legkisebb fiú együtt karácsonyozott a szülőföldjükön, csak a tragédia hírére tértek haza.-

– Ismerjük a család teljes történetét, húsz éve itt élnek. Ismerjük az apa erőfeszítéseit, hogy a családot méltó körülmények között elhelyezze, gondoskodjon róluk, sosem bántotta volna a gyerekeit – mondta Nógrádi Zoltán, aki hozzátette, hogy semmi olyasmi nem történt, ami a riportban elhangzott. Részéletek itt>>

Azt állította az RTL Híradóban múlt szombati kiadásában egy megszólaló, hogy a Mórahalmon meggyilkolt 18 éves fiút, aki az apjával élt együtt, a férfi rendszeresen bántalmazta. Eztán kereste meg lapunkat a település polgármestere, aki éppen az ellenkezőjét mondta ennek.

További részleteket is megtudhatnak lapunkban és rövidesen nálunk is megtudhatják, mit mondott a meggyilkolt fiú munkahelyének, a Varga csárda korábbi tulajdonosa is.