Nátyi Róbert nyitotta meg fotóriportereink kiállítását – tegyen velünk virtuális sétát!

A Rektori Hivatal épületében nyílt meg szerda este a Délmagyarország fotóriportereinek kiállítása. Frank Yvette, Karnok Csaba, Kuklis István és Török János képeiről Nátyi Róbert művészettörténész, a SZTE ZMK Zeneelméleti Tanszék főiskolai docense beszélt.

Nátyi Róbert elöljáróban kiemelte: a kép és a fotó mágikus műfaj. A körülöttünk lévő világot próbálja bemutatni, de természetesen a maga objektivitása mellett van egy erős szubjektivitása a fotós látó, értelmező szemének köszönhetően. Ez azonban önmagában kevés lenne: mi nézők is kellünk hozzá, akik visszafordítjuk a saját szubjektumuk világára.

-Ez a kiállítás, bár sajtófotósok műveit mutatja be, nem sajtófotó kiállítás. Nem politikai vagy hétköznapi eseményekről adnak ugyanis hírt nekünk ezek a képek, hanem ettől többek: mindegyik mögött ott van az alkotó egyénisége is. Nem csak történeteket mesélnek el, hanem minden kép maga is történetté válik. Az emóció, hangulat és színvilág pedig sokszor fontosabb is, mint az, hogy mit ábrázol – fogalmazott Nátyi Róbert.

A szakértő kiemelte: a Délmagyarország négy fotóriportere négy teljesen más világot mutat be a nézőknek. Van, aki a hétköznapi valóságot közelítette meg, van, aki inkább az autonóm művészi alkotás felől közelít, megint más alkotása pedig inkább hasonlít festményre, mint fényképre. – De egy fotográfia éppen attól lesz több, ha ott van mögötte az alkotója. Ez a szubjektum és tehetség pedig minden kiállított képen érzékelhető. Ez adja azt a pluszt, amitől el tudunk gondolkozni a képeken – tette hozzá.

Nátyi Róbert megemlítette: Szegeden nagy hagyománya van az alkalmazott fotográfia művészi felhasználásának: Moholy-Nagy László, Balázs Béla és Back Manci is innen indította el karrierjét. – A Délmagyarország mai fotósai követik ezt a nemes hagyományt. Azt kívánom nekik, hogy folytassák, mindenki alakítsa ki a maga szubjektív képi világát és legyen máskor alkalom további kiállítások megrendezésére.