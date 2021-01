Nem csak a koronavírus-járványról szólt a mögöttünk hagyott esztendő

A koronavírus-járvány miatt a rémálom éve volt 2020. Megtanultuk, hogy mit jelent pontosan a digitális oktatás és a karantén, továbbá hogyan működik az idősek vásárlási sávja. Elmaradtak a nyári fesztiválok, bezártak a mozik és a színházak. Viszont most már Csongrád-Csanád megyében élünk. És bár a pandémia lett az év leggyakoribb szava, a sok rossz mellett jó dolgok is történtek. A járvány árnyékában folytatódtak az építkezések és a beruházások.

Ez történt Szegeden

Január 10.: Hűtlen kezelés miatt másodfokon a korábbi felfüggesztett börtönbüntetés helyett pénzbüntetésre ítélte az ingyenes szegedi parkolóbérletek ügyében indult perben a vádlottakat a Gyulai Törvényszék. A törvényszék megállapította, hogy a vádlottak – mások mellett Botka László kabinetfőnöke és a korábbi címzetes főjegyző – 2010 és 2012 között ingyenes parkolóbérletet adtak többeknek úgy, hogy erre nem volt felhatalmazásuk. Az ügynek azonban még nincs vége, mert a Kúria úgy döntött, hogy meg kell ismételni a lényegesen enyhébb ítéletet hozó másodfokú eljárást a Gyulai Törvényszék súlyos eljárási hibái miatt.

Január 26.: Elképesztő napok után vízszintesbe ért a Szőke Tisza a tápéi téli kikötőnél. Hogy mi lesz vele a jövőben, pontosan még ma sem tudni.

Január 30.: Gyorsított eljárásban állította bíróság elé a Csongrád Megyei Főügyészség azokat a migránsokat, akik egy körülbelül hatvan emberből álló csoporttal megrohamozták a röszkei közúti határátkelőhelyet. Egy év börtönbüntetést kaptak.

Február 5.: Hatalmas vihar csapott le Szegedre is. Az erős szél leszakította egy panelház tetejét a Cső utcában. A Széchenyi térre is riasztották a tűzoltókat, ott az egyik sarki épület bádogtetőzetét rongálta meg a viharos szél. A tér órákig le volt zárva, és a tömegközlekedés is akadozott a városban.

Március 6.: Arrébb került 130 méterrel a vitorláskikötő, mert a Partfürdőn egy vízparti fürdőt, rendezvényteret, kempinget, kikötőt és horgászhelyet magában foglaló rekreációs szabadidőpark-komplexum készül. Épült egy új kishajókikötő is, de abból is baj lett, mert nem tettek rá uszadékterelőt, ezért ki kellett emelni a vízből.

Április 4.: Bejelentették, hogy másfél milliárd forintból infektológiai klinikát és oktatóközpontot épít az egyetem. Az új centrum képes lesz rendkívüli helyzetekben rövid idő alatt bővíteni a kapacitásait.

Április 27.: A vírus okozta veszélyhelyzet megállította a fél világot, de nem a virágtolvajokat. Áprilisban már má­­­sodszor lopták el a móravárosi Szent Kereszt-templom elé, virágládába kiültetett tujákat. A virágládák azért kerültek a templom elé, mert a többszöri figyelmeztetés ellenére folyton odaparkoltak autóval közvetlenül a bejárat elé.

Május 28.: Fiatal művészek festettek óriási fecskéket a SZETÁV felsővárosi II-es fűtőművére. Ugyanők festettek egy tévéképernyőt a Fűtőmű utcai kazánházra, ahol a legjobb nyári program volt a városban a szabadtéri mozi. Hagyományt szerettek volna teremteni ezzel, de néhány környéken lakó közbeszólt, és Ménesi Imre önkormányzati képviselő segítségével beültették fákkal a „vetítővászon” előtti részt és a nézőteret. Úgyhogy egy szegedi programmal biztosan kevesebb lesz idén nyáron.

Június 4.: Trianon századik évfordulójától Csongrád megye neve Csongrád-Csanád lett. A megyében élőknek semmi teendőjük nem volt a névváltozás miatt, viszont a hivataloknak és az intézményeknek le kell cserélniük például a bélyegzőjüket.

Június 17.: Azonnali hatállyal visszavonta Tárkány-Szűcs Babett megbízását az Országos Bírósági Hivatal elnöke. A Szegedi Törvényszék elnökének menesztése összefügg a Szeviép-ügyben korábban meghozott felmentő ítélettel.

Július 27.: Beköltözhettek a rabok a Csillag börtön új részlegébe, aminek az építését akkor fejezték be Nagyfán. Több mint száz új helye lett így az elítélteknek, akik légkondicionálóval és tévével felszerelt zárkákat kaptak. Ezzel a bővítéssel megszűnt a zsúfoltság a Csillag börtönben, a költözés után 95 százalékos lesz a telítettség.

Július 30.: Több száz milliós áfacsalás gyanújával őrizetbe vette a NAV Joób Márton szegedi önkormányzati képviselőt. A megalapozott gyanú szerint Botka László bizalmasa egy olyan bűnszervezetet működtetett, ami 4 éven keresztül ingyenes hirdetési újság kiadásával, terjesztésével és reklámszervezéssel foglalkozó cégeken keresztül több száz millió forint adót csalhatott el. A képviselő 2021. január végéig biztosan börtönben marad.

Augusztus 14.: Húsz hónapos zárvatartás után újra kinyitott a másfél milliárd forintból felújított Móra Ferenc Múzeum. A 124 éves épület homlokzata most pontosan olyan, mint amilyennek 1900 környékén a szegediek láthatták, modernizálásának köszönhetően azonban immár európai színvonalú kiállításoknak is helyet tud adni.

Október 8.: Átadták a csaknem 110 millió forintból épült futókört a Vértó körül, ami a kormány 45 millió forintos támogatásával valósult meg.

Október 10.: Visszanyerte régi pompáját a szegedi székesegyház belső tere, valamint padlófűtéssel is gazdagodott. Azóta a Dóm renoválása is elkészült.

Október 16.: Már akkor jó volt ránézni a fedett uszodára az Etelka soron, amit a Modern városok programban építenek 16 milliárd forintból. A tervek szerint az ünnepélyes átadóra a több hónapos speciális próbaüzem után, idén kerülhet sor.

Október 30.: Bekapcsolták a jelzőlámpákat az átépített Algyői úti csomópontban. Csakhogy nem úgy sikerült elsőre beállítani, ahogy szerették volna, így napokig arról beszélt fél Szeged és fél Hódmezővásárhely, hogy gyalog gyorsabb egyik településről átjutni a másikba, mint kocsival.

December 15.: Aláírta a szerződését, így már a Magyar Honvédség 46. Területvédelmi Zászlóaljának katonája Oláh Martin László, aki éppen a háromszázadik tartalékos katona.

Ez történt 2020-ban a kistelei járásban

Március vége: Balástyán befejeződött a termálprojekt első része, 8 önkormányzati intézményt fűtenek róla.

Május 15.: Brutális gyilkosság történt a balástyai tanyavilágban. Egy román állampolgárságú férfi szóváltást követően olyan súlyosan bántalmazta ismerősét, hogy az belehalt sérüléseibe. A rendőrök a másnap reggeli, pénteki bejelentéstől számítva órákon belül elfogták a 47 éves elkövetőt.

Május 28.: Felavatták és megszentelték a pusztaszeri temetőben a lélekharangot, 50-60 éve már állt egy a sírkertben.

Július 17.: Átadták Bakson a Kuckó Biztos Kezdet Gyerekház felújított épületét.

Július 30. – augusztus 26.: Lajosmizsei elkövetők 8 családot fosztottak ki, ennyi tanyára törtek be közel egy hónap alatt Kistelek, Balástya és Csengele térségében. A 34 éves L. Mihályt és a 30 esztendős H. Balázst szeptember közepén fogták el a kisteleki rendőrök.

Augusztus 8.: Átadták Balástyán a termelői piacot. A beruházásra 56 millió forint uniós támogatást nyert a község, a teljes költségvetés 88 millió lett.

Szeptember 26.: Halálos baleset történt Csengele határában, autó ütött el egy segédmotorost, mindkettő helybeli volt, utóbbi az életét vesztette.

Szeptember 29.: Bővítették a kisteleki fürdőt, főleg gyógyászati szolgáltatások kaptak helyet az új épületrészben a 100 milliós beruházásban, mely a gyógyturizmust is szolgálja.

Október 1.: Saját forrásból, 10 millió forintból felújították az egyik orvosi rendelőt Csengelén, így 2015 után először, tavaly október 1-től újra két háziorvos rendel a faluban.

Október 4.: Átadták és megáldották Ópusztaszer felújított templomát. A szentmisét Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke celebrálta, aki példaértékűnek nevezte az önkormányzat, a plébánia és az egyházmegye összefogását.

Október 15.: Befejeződött Ópusztaszeren a 254 millió forintos termálprojekt, melyet még 2019-ben kezdtek a kútfúrással. Jelenleg 7 önkormányzati intézményt fűtenek termálvízzel, azt tervezik, rákapcsolják majd a készülő piacot, és idővel lakossági szolgálatba is állítják.

Október 24.: Több mint 60 millió forintból teljesen újjávarázsolták a baksi Gondozási Központot, mely az Aranykor Idősek Klubja nevet viseli, Búza Zsolt polgármestertől zászlót is kapott.

November: ipari szennyvíztisztítót építettek Kisteleken, novembertől tart a próbaüzeme.

November 30.: Infrastruktúrával látták el a balástyai iparterületet 50 millió forint támogatásból.

December vége: Megépült Pusztaszeren – majdnem 100 százalékos, apróbb munkák vannak még hátra – több mint 120 millió forintos egyházmegyei beruházásban a Szentháromság katolikus templom, amire már nagyon régen várnak a faluban. Az építéshez helybeli mesterek is hozzájárultak tudásukkal, munkájukkal. Befejeződött a kisteleki városháza energetikai korszerűsítése. Zárult a 729 millió forintos Zöld Város projekt Kisteleken, több ezer növényt, virágot, fát, cserjét bokrot ültettek, ami főként a négy főutcát (Rákóczi, Árpád, Petőfi, Kossuth) és környéküket érintette. Többek között megújultak a járdák és a parkolók. Elkészült a kisteleki piac bővítése, amire 116,7 milliót költhetett a kisváros, fedett elárusítóhelyek, üzletek kiszolgáló egységekkel, parkolók és biciklitárolók létesültek.

Ez történt tavaly a mórahalmi járásban

Január 20.: A hagyományos év eleji koncerten Makráné Ábrahám-Fúrús Gizella nyugalmazott pedagógus „Mórahalom város Köszönete” elismerést, Vőneki Jánosné körzeti ápolónő „Mórahalom Városért” emlékplakettet vehetett át.

Január 27.: Csongrád megyéből egyedül a mórahalmi mentőállomás nyert azon a műszerbeszerzési pályázaton, amelyet gyermekek gyógyításának segítésére írtak ki. Csaknem egymillió forint értékben kaptak mindennapi gyógyításhoz, illetve az életmentéshez szükséges műszereket.

Január 29.: A mórahalmi Elixír Hotel recepciósa, Csillag Vivien segítségével fogták el a rendőrök azt a többszörös visszaeső férfit, aki hamis 500 euróssal próbált meg fizetni több helyen a megyében.

Február 7.: Gyuris Zsolt, Zsombó polgármestere az intézményvezetők felterjesztései alapján kihirdette, kik kapják a közintézményekben az év dolgozói címeket. Ebben az évben a Szent Imre Katolikus Általános Iskola munkatársa, Tóth Andrea fizika, kémia és természetismeret szakos tanár lett az év iskolai dolgozója.

Február 15.: Huszonhat csapat nevezett az első ásotthalmi kolbásztöltő és -sütő versenyre, amely domaszéki győzelemmel ért véget. A Sziráki Krisztián polgármester irányította csapat ételét találta a legjobbnak a vetélkedő zsűrije.

Március 24.: Saját forrásból épített meg körülbelül 150 méter járdát Bordány. A faluban komoly hagyománya van a közösségi járdaépítésnek.

Május 4.: Teljesen kiégett és lakhatatlanná vált egy családi ház Bordány közelében. A család szerint a kár milliós. Szerencse, hogy a tízéves Bernadett ki tudta menekíteni nagyapját az egyik ablakon.

Május 6.: Két kiscsikó született a mórahalmi Futó-Dobó Lovasközpontban.

Május 22.: Szerkesztőségünk munkatársainak titkos szavazatai alapján az ásotthalmi Magassy Katalint választotta 2020 Aranyembörének.

Június 4.: A mórahalmi Ezer Év Parkjában tartottak megemlékezést a nemzeti összetartozás napja és a trianoni békediktátum századik évfordulójának alkalmából.

Június 24.: Krízisközpontja nyílt Mórahalmon a Johannita Segítő Szolgálatnak.

Július 20.: Több százezer forint kárt okoztak ismeretlenek, valószínűleg fiatalok Zákányszéken, akik megrongálták a Sportcsarnok melletti játszótéren az eszközöket, tönkretették az iskola előtti mozgáskorlátozott jelzőtáblát, szétdobálták a közeli építkezésnél használt járdalapokat, és kitörték a Bordányi úton az útszéli fákat.

Július 27.: Valóra vált Sánta Gizella polgármester egyik régi álma, csaknem negyvenmillió forintos uniós támogatásból elkészült mindkét tó Ruzsán.

Szeptember 23.: Murati Kamillo, a 2022-es Budapest–Bamaco Rallyra készülő KAM Goes 2 Bamaco csapat tagja számítógéppel és ajándékkal lepett meg egy szerény körülmények között élő ruzsai kisfiút, Németh Pistit. Az átadáson Sánta Gizella polgármester taneszközöket tartalmazó csomaggal kedveskedett Pistinek.

Szeptember 26.: Kiemelkedő oktatási munkájáért Apáczai Csere János-díjat vehetett át Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, Sápi Zoltán.

Szeptember 29.: Zákányszék önállóvá válásának hetvenedik évfordulóján adták át a kitüntető címeket. A település új díszpolgára Papp István Szilveszter szikvízgyártó.

Október 29.: A honvédelem ügye érdekében végzett munkája elismeréseként a Honvédelemért Kitüntető Cím II. fokozatát vehette át Sánta Gizella, Ruzsa polgármestere.

Október 27.: Két első díjat is elhoztak a mórahalmi szakképzősök, a zsűrinél és a közönségnél is nyert a Tóth János szakképző iskola kétfős csapata a hétvégi forraltborfőző versenyen.

November 4.: Az Év Polgárőre címet adományozták Pőcze Leventének, az ásotthalmi polgárőr-egyesület alapító elnökének és tagjának, aki szerint a legfontosabb a folyamatos, elkötelezett munka.

November 16.: A Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde dadusai mentették meg egy pusztamérgesi fiatalember életét, akit súlyos, vágott sebével a ruzsai mentőállomásig hoztak rokonai. Addigra több liter vért vesztett. Ha itt nem szorítják el szakszerűen a vérzést az óvoda dolgozói, valószínűleg elvérzett volna.

November 25.: Idősbarát Önkormányzat Díjat vehetett át Mórahalom.