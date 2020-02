Nem fogadta el a segítséget, kiesett Flóri az Exatlonból

Csapattársa meg akarta menteni, Flóri azonban nem fogadta el a felkínált érmet és kiesett a versenyből az Exatlon tegnapi párbaján. Az egykori makói tűzoltó azt mondja, nem csalódott, mert emberként tudott távozni Dominikáról. Bár ő sérült meg legtöbbször az elmúlt egy hónap alatt, élvezte a játék minden percét.

Két Csongrád megyei versenyzővel folytatódik a TV2-n az Exatlon Hungary, miután tegnap kiesett a Kihívók csapatából Flórián Sándor. Az egykori makói tűzoltó, aki immár Szegeden él, toronymagas esélyesként vágott neki a pénteki párbajnak, a szerencse azonban nem állt mellé, jó szíve sem engedte, hogy elfogadja csapattársa segítségét.

– Az már csütörtökön kiderült, hogy a csapatunk le­ggyen­gébb játékosa, Dave lesz az egyik párbajozó, mellé kellett választanunk valakit – mesélte lapunknak Flóri. – Zalánt azért nem akartuk, mert akkor túl egyértelmű lett volna, hogy ki akarjuk ejteni Dave-et. Adut én nem akartam küldeni, mert az utóbbi napokban mélyponton volt. Így abban maradtunk, hogy én küzdök meg vele.

Flórinak azonban nem volt szerencséje. Bár elhasználta korábban megszerzett érmét, mellyel egy pluszéletet kapott, így is nagy hátrányba került. Amikor már csak egy élete maradt, Adu felajánlotta neki saját érmét, Flóri azonban ezt nem fogadta el.

– Hetek óta küzdött, hogy legyen neki is, és épp aznap szerezte meg. Nem tehettem meg, hogy egyből elveszem tőle – magyarázta döntését. – Zalánnak két érme is volt, tőle jobban esett volna, ha felajánlja, de valószínűleg azt is elutasítottam volna. Nem lett volna fair, ha ilyen áron maradok bent, hiszen az azt jelentette volna, hogy Dave-et egy csapat győzte le. A pénteki párbajon ő volt a jobb, ezért szerintem úgy volt helyes, ha ő marad a játékban – fogalmazott Flóri, akinek így egy hónap után véget ért a dominikai kaland.

– Sajnálom, hogy kiestem, de nem vagyok csalódott – mondta a sport reality legpechesebb játékosa, aki ilyen rövid idő alatt is háromszor sérült meg. – Mindig történt velem valami, de soha nem akartam ezek miatt kihúzni magam a játékokból. Küzdöttem végig, és rengeteg élménnyel távoztam. A többieknek most már csak a tévé előtt ülve tudok szurkolni, de biztos vagyok benne, hogy találkozom velük, sok új barátot szereztem.