Népszerű volt az online nyelvvizsga

A veszélyhelyzet idején vezették be az online nyelvvizsgát: az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézetében egy vizsgaidőszakban próbálták ki ezt az újfajta számonkérést. Bár augusztusig van lehetőség az online megmérettetésre, az intézetben már visszatértek a hagyományos, személyes találkozón alapuló vizsgáztatásra.

Május elejétől több vizsgaközpontban már online is vizsgázhattak a diákok. Eddig mintegy 6900 ember jelentkezett a digitális számonkérésre, és közülük több mint 4200-an túl vannak rajta, ráadásul csaknem 3100-an sikeresen szerepeltek a bizottságok előtt. Az országban a legnépszerűbb nyelv az angol volt, ezt a német, a spanyol, a francia, az olasz és az orosz követte.

Szegeden is több nyelviskolában is volt lehetőség erre, például a Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézetében. – Egy vizsgaidőszakban vizsgáztattunk csak online, május végén. A szegedi vizsgahelyen két nyelvből, angolból és németből adtak számot tudásukról a diákok. Írásbeli vizsgáztatás nem volt, ezeket központilag szervezték, angolból harminchatan, németből tízen szóbeliztek. Összességében több jelentkező volt, ám sokan nem jöttek el, nagy valószínűséggel azért, mert akkor jött ki az a nyelvvizsga rendelet, hogy nem szükséges nyelvvizsga a diplomaszerzéshez – nyilatkozta Lévai Judit, az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet vezetője.

Három angol és egy német nyelvi vizsgabizottságot állítottak fel a megyeszékhelyen. A vizsgázók otthonukban ültek, míg a bizottság az erre kialakított termekben az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézetében.

– Az Origo vizsgarendszere alapvetően számítógépes alapú rendszer. A központtal voltunk folyamatosan kapcsolatban mi is és a vizsgázók is, onnan figyelték a diákok vizsga közbeni viselkedését, környezetét, hogy ha probléma adódik, közbe tudjon lépni a vizsgaközpont – folytatta Lévai Judit. Elmondta, nagyobb gond nem adódott, technikai problémák merültek fel időnként.

Szegeden hamar visszatért az élet a normális kerékvágásba. Bár az online vizsgákra augusztus végégig van lehetőség, a tantermi vizsgák is megkezdődtek júniusban.

– Már szerveztünk személyes vizsgákat szóban és írásban is kis létszámú csoportokban, figyelve a megfelelő távolságtatásra. Most már nemcsak angolból és németből jelentkeznek a tanulók, a többi nyelvből is vizsgáztattunk már – magyarázta Lévai Judit. Hozzátette, a szokásoktól eltérően most júliusban is lehet majd nyelvvizsgát tenni, hogy ne kelljen Budapestre utazniuk azoknak, akiknek az egyetemi felvételijükhöz jönne jól a többletpontszám.