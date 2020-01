Nő a szemétkupac a temetőben

Olvasónk, az Újszegedi Temető református részén található felhalmozott szemét miatt kereste meg lapunkat. Nem érte el a fenntartót, nem tudta megkérni, hogy legyen gondjuk a hulladékra.

– Szerintem több mint egy évvel ezelőtt volt utoljára elszállítva a szemét. Már nem fért a téglakerítéssel körbeépített szemétlerakóba. Köré dobálják az emberek a hulladékot. Van közte avar, száraz ág, rohadt növény, pet palack és mécses. A mi családtagjaink pont ezzel a szeméthalommal szembeni sírhelyen nyugszanak. A legutóbb is nagyon rossz érzés volt, amikor kilátogattunk, hogy még mindig nem történt semmi változás – magyarázta Bakos Zoltánné.

Olvasónk gyakran kimegy szeretteihez az Újszegedi Temető reformátusoknak fenntartott részébe, és már próbált is eljárni az ügy érdekében, de nehézségekbe ütközött. A temetőt ugyanis két fenntartó üzemelteti; elkülönül a katolikus és a református rész – bár kerítés nem választja el őket.

Az Árpád-házi Szent Erzsébet-plébánia kezelésében lévő részen több szemétlerakó is van, és ezeket rendszeresen kiürítik. Több gondnok személyesen felügyeli a rendet a sírkertben. A temető város felőli részén – sokkal kisebb területen – nyugszanak a reformátusok. Az Újszegedi Református Egyházközség felel ezért a területért. Bakos Zoltánné elmondta, ő úgy tudja, hogy a gyülekezet önkéntesei vitték el legutóbb is a hulladékot, és nincsen erre rendszeresített megoldás. Olvasónk 25 éve váltotta meg utoljára családja sírhelyét, nem érti, hogy ebbe a díjba miért nem tartozik bele, hogy a református részt is rendben tartsák.

Telefonon és személyesen is megpróbáltuk elérni a Szeged-Újszeged Református Egyházközség lelkipásztorát, de nem jártunk sikerrel. Thorday Attilától, az Árpád-házi Szent Erzsébet-templom plébánosától megtudtuk, valóban nem az ő fenntartásuk alá tartozik a temető református része. Ennek ellenére igyekszik felvenni a kapcsolatot a temetőgondnokkal, és átbeszélik, esetleg hogyan tudnák megoldani a szóban forgó hulladék elszállítását, egyáltalán megoldást találni a problémára.