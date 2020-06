Noé bárkája a gyerektáborban

Barátságot köthettek, minőségi időt tölthettek együtt azok a jórészt alsós gyerekek, akik részt vettek a Belvárosi Plébánia táborában. Idén az állatok köré szerveződött a program, így a gyerekek többek között a Vadasparkba is ellátogattak.

Idén júniusban sokadik alkalommal rendezte meg a Szeged-Belvárosi Plébánia a napközis táborát. A mostani több szempontból is különleges volt, hiszen nemcsak saját hittanosaikat várták, hanem bárki jelentkezhetett az ötnapos Állati jó táborba.

Nagy volt az igény

– Környezetünkben azt tapasztaltuk, hogy a koronavírus miatt nagyobb szükségük van a családoknak a segítségünkre. Sokuknak elfogyott a szabadságuk és a gyerekek is jobban igénylik saját korosztályuk társaságát, mint a korábbi években. Ezért hirdettük meg nagyobb közönség számára a táborunkat, eddig főként hittanosaink jöttek ide, ám most barátaikat, osztálytársaikat is hozták – mondta Kissné Kaizinger Katalin táborvezető. Ezen a héten 35 gyermek van, főként alsósokat vártak, néhányan azonban idősebbek, ők már sokadik alkalommal jöttek.

Barátságok szövődtek

A Belvárosi Plébánia munkatársai arra törekedtek, hogy izgalmas és a gyerekeket érdeklő programot állítsanak össze, így volt már téma a környezetvédelem és a keresztény szuperhősök is.

– Ám azt gondoljuk Kondé Lajos atyával közösen, hogy ezeken kívül sokkal fontosabb az, hogy a gyerekek barátságot köthetnek és minőségi időt tölthetnek együtt – nyilatkozta Köllő Sándor káplán atya. Ezt megerősítette az ötödik osztályba készülő Krabót Jakab is, aki úgy fogalmazott, hogy itt mindig jó gyerekek vannak, akikkel össze lehet barátkozni. Csikós Flóra először jött el ebbe a táborba, ahol öt-hat fős csoportokat alakítottak ki. Minden csoport állatnevet kapott, illetve a gyerekeknek maguknak kellett kitalálniuk, mi lesz a csapatnevük.

– A többiek főleg kedves állatot választottak, főként háziállatot, mi, mivel fiúk is vannak köztünk, a Jaguár nevet adtuk a csoportunknak – magyarázta Flóra.

Állati jó volt

A résztvevők hétfőtől péntekig játékos formában ismerkedhettek meg a Bibliában szereplő állatokkal és a hozzájuk köthető történetekkel.

– Minden nap volt egy rövid tanítás, a nap folyamán pedig beszámoltak arról, hogy mit tanultak, de persze nem szigorúan – mondta mosolyogva Kovács Bence hitoktató. A gyerekek elmesélték, csütörtökön a Szegedi Vadasparkban voltak, ahol tesztet is kitöltöttek. Siha Tamara szerint ettől sokkal izgalmasabb volt a vadasparki séta. A Béke utcai általános iskola tanulója évek óta jár a táborba, az idei is nagyon tetszett neki.

A tábor utolsó napján a gyerekek Noé bárkájára juttatták be jelképesen az „állatokat”, mielőtt az özönvíz elönti őket, ehhez a bárkát nyitó kódot kellett összegyűjteniük. Ezért a csapatok a Katolikus Házban állomásról állomásra szaladtak, ahol különböző feladatokat oldottak meg egy-egy betűért. A tábor misével zárult, illetve a szülőkkel együtt egy közös uzsonnázással búcsúztak el egymástól a gyerekek.