Ólomüveg ablakokat szenteltek fel Eperjesen – Fotók

Újabb ólomüveg ikerablak alkotással gazdagodott az eperjesi katolikus templom. A vasárnapi Szent László-napi búcsúi szentmisén Kopasz István üllési plébános áldotta meg a Podmaniczky-díjas Perlaki József üvegfestő művész alkotásait.

Ezt ne hagyja ki! KTK: Gyurcsány kormánya 75 évre adta koncesszióba a repülőteret

Az eperjesi Szent László-templomot 2003-ban szentelték fel. Az építkezés a pénzhiány miatt vontatottan zajlott, az épület alapját még 1995-ben készítették el, utána jó ideig nem történt előrelépes, majd 2000-től gyorsultak fel az események.

– Nagy eredmény volt, hogy egy ilyen kis településen templom épülhetett. Horváth Ferenc akkori polgármester harcolta ki, hogy legyen a falunak temploma, ami a nagyszénási Nagyboldogasszony Plébánia filiája – tudtuk meg Perlaki György plébánostól, aki szeretné, ha minél többen látogatnák a templomot, a helyiek mellett a turisták is, hiszen Eperjes a Kéktúra-útvonal része, sok gyalogos és kerékpáros is megfordul a faluban.

– A képzőművészeti alkotások szépségén keresztül is közelebb kerülhetünk Istenhez. Az eddigi ólomüveg ablakok is adományból készültek, így történt ez most is. Szent István fia, Szent Imre herceg 990 éve hunyt el, őt ábrázolja az ikerablak egyik szárnya, a másik pedig egyházmegyénk patrónusát, Imre herceg tanítóját, Szent Gellértet – mondta az atya. A predellákban, a ki­­egészítő ablakokban pedig a Kárpát-medencei magyarság összetartozása jelenik meg. Az egyiken a felvidéki Eperjes város Szent Miklós-templomát és az adományozó felmenői­nek címerét is láthatjuk, a má­­sikban pedig a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról is megemlékeztek.

Az új iker ólomüveg ablakot Kopasz István üllési plébános áldotta meg, akinek sikerült felépülnie a koronavírus okozta betegségből, pedig az orvosok erre 10 százalék esélyt sem adtak.

A felszentelt mű az ötödik ólomüveg alkotás a templomban. Az oltár mögött Szent László, a templom névadója lát­­ható. Az oldalsó ablakokon pedig Boldog Brenner János és II. János Pál pápa, Szent István és Boldog Gizella, valamint Szent Margit és Szent Erzsébet. A templom ablakai közül még kettő sima üveg. Perlaki György lapunknak elmondta, ha sikerül támogatót szereznie, akkor oda is ólomüveg alkotások kerülnek.