Oltanak a megyei szociális otthonokban

Öt szociális otthonban kezdődött meg a koronavírus elleni oltás beadása Csongrád-Csanád megyében. Beoltatta magát mások mellett a Szegedi Tudományegyetem stratégiai rektorhelyettese is. Bedő Tamás Csongrád polgármestere pedig arról számolt be, hogy az utóbbi időszakban kevesebb fertőzöttet regisztráltak a településen.

Öt szociális otthonban kezdődött meg a koronavírus elleni oltás beadása Csongrád-Csanád megyében – közölte a megyei kormányhivatal.

Azt írták, hogy Szegeden kettő, Hódmezővásárhelyen, Csongrádon és Nagymágocson egy-egy intézményben az idős bentlakó gondozottak és a dolgozók kapták meg hétvégén a vakcinát.

Beoltották a rektorhelyettest

Közösségi oldalán számolt be a Szegedi Tudományegyetem arról, hogy Széll Márta, stratégiai rektorhelyettes is kérte és meg is kapta a Covid elleni védőoltást.

Az SZTE Orvosi Genetikai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára, molekuláris biológus mindenkit ugyanerre buzdít.

A Kübekházi Hírszolgálat arról tájékoztatott, hogy Kübekházán eddig három halálos áldozatot követelt a koronavírus. Megkezdték a közintézmények ózongenerátoros fertőtlenítését is, amely lehetőség hamarosan ingyenesen elérhető lesz a falu lakóinak is.

A polgármester is kéri

A kübekházi önkormányzat azt kéri, hogy aki teheti, kérje majd a védőoltást.

Az önkormányzati képviselők és a polgármester is úgy nyilatkozott, hogy amikor sorra kerülnek, mindannyian beadatják maguknak a védőoltást.

Közben pedig Kübekházán elsőként Pintér Edit szociális dolgozó a napokban már meg is kapta a Pfizer-BioNTech vakcinát. Mellékhatást nem tapasztalt.

Mindenhol ott a vírus

Csongrád polgármestere sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a településen a közelmúltban a korábbinál kevesebb koronavírus-fertőzést regisztráltak, ami szerinte többek között a téli szünetnek volt köszönhető.

Bedő Tamás azt is elmondta, hogy mindegyik szociális otthonban megjelent a vírus, és volt olyan, aki meghalt a szövődmények miatt.

Elhangzott az is, hogy maszkot továbbra is viselni kell a csongrádi közterületeken, és ezt a lakosság nagy része be is tartja, viszont a kijárási tilalmat többen is megszegték, őket megbüntették.