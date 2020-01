Olvasóink nem hagyták volna veszni a Szőke Tiszát

A Szőke Tisza többnapos mentése kapcsán megszavaztattuk olvasóinkat, ők visszaállítanák-e a gőzöst Szeged főutcájára. Meglepő, de szinte mindenkinek hiányzik az impozáns hajó a Tiszáról.

Napokba telt, mire egyedülálló technikai megoldásnak köszönhetően partra húzták a tápéi téli kikötőben évek óta pusztuló Szőke Tiszát. Ennek kapcsán voltunk kíváncsiak olvasóink véleményére, ők visszaállítanák-e a Tiszára a hatalmas gőzöst, ha lehetne.

Szavazóink mindössze 6 százaléka mondta azt, elég annyi úszóház, ami most van a Tiszán, nem hiányzik oda még a Szőke Tisza is, 9 százalékuk mondta azt, egy modernebb, szórakozásra is alkalmas hajót el tudnának képzelni a vízen. 36 százalék válaszolta azt, hogy mindenképpen visszarakná, hiszen Szeged városképéhez tartozott, míg a válaszadók közel fele vallja, már az eredeti hajót se kellett volna veszni hagyni.