Ősztől változik a felnőttképzés

Összesen 174 alapszakmát oktatnak majd szeptember 1-jétől, ám a meglévő OKJ-s képzésekre még év végégig jelentkezhetnek az érdeklődök. A változás célja, hogy erős ágazati alapismeretekre készítsen fel az iskola.

Február közepén Szegeden járt Pölöskei Gáborné, a szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár, és elmondta, hogy szeptembertől technikumok váltják a szakgimnáziumokat. Önálló törvényt ka­­pott a szakképzés, átnevezik a szakképző iskolákat, és átalakul a szakmalista is.

Naprakész tudást adnak

Ez utóbbival kapcsolatban ak­­kor annyit mondott az államtitkár-helyettes, hogy ez az év átmenet lesz a felnőttképzésben. Az OKJ-s képzésekre év végéig lehet jelentkezni, ám, aki már az új szabályozásban szeretne ingyenes felnőttképzésen részt venni, az alapszakmákat már szeptembertől elsajátíthatja. Megkerestük a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát (CSMKIK), pontosan mire számíthatnak azok, akik új szakmát szeretnének idén elsajátítani.

– A jelenlegi felnőttképzés­­be, vagyis az iskolarendszeren kívüli tanfolyami képzésbe de­­cember 31-ig iratkozhatnak be az érdeklődők, ők 2022. de­cember 31-ig szerezhetik még meg OKJ-s bizonyítványukat – magyarázta lapunk megkeresésére Horváth Gábor, a CSMKIK képzési vezetője.

174 szakma lesz

A szakember hozzátette, a felnőttképzők feladata megváltozik, a vállalati igények teljesítésére, a munkavállalók át- és továbbképzésére módosul. Rövid idejű, naprakész tudást biztosító képzéseket emelnek be kínálatukba. Az Országos Képzési Jegyzék még 759-féle szakmát tartalmazott, ezt váltja szeptembertől a Szakmajegyzék, amelyben 25 ágazat 174 alapszakmája közül választhatunk.

Továbbra is két szakma ingyenességét biztosítja az állam 25 éves korig. A felnőtteknek nyújtott szakképzésben nem lesznek közismereti tárgyak, az előző, igazolt végzettséget, de adott esetben még a külföldön szerzett tudást is beszámítják.

Az igényeket szolgálják

Mivel az új rendszer kevesebb szakmát tartalmaz majd, így a munkaerőpiac igényének megfelelően erős ágazati alapismeretekre készíti fel az iskola a diákokat.

– Ennek birtokában könnyebben alkalmazkodhat az adott cégre jellemző technológiákhoz a tanuló. Ezért a korábbihoz képest kevésbé specializált szakmakínálattal kívánja szolgálni az iskolarendszer a munkaerőpiaci igényeket – fejtette ki a kamara szakképzési vezetője.