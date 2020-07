Papként tart színészképző tréningeket

Amatőr színészeknek, valamint a rítus és színház viszonya iránt érdeklődőknek segít színészworkshopjain Liszkai Tamás katolikus pap, hogy felfedezzék színjátékos és rituális képességeik teljes skáláját. Jerzy Grotowski legendás lengyel rendező színészpedagó­giáját követi.

Liszkai Tamást gyermekkorától kezdve vonzotta a színház világa. Felnőttként Latinovits Zoltán munkássága és világszemlélete hatására fordult figyelme a színház rituális karaktere felé.

– Latinovits a színházon keresztül egyfajta társadalomképet is vizionált. Hatására érdekelni kezdett, hogy mi is a színház a társadalomban és azon túl. Megpróbáltam kutatni magam is, mit jelent a ritualitás, a játék – magyarázta.

Első szolgálati helyén, Kisteleken létrehozott egy Latinovits Kör nevű csoportot, ahol megismerkedett az egykori, Paál István vezette Szegedi Egyetemi Színpad oszlopos tagjával, Vági Lászlóval. Ő ajánlotta figyelmébe Jerzy Grotowski lengyel rendezőt.

Nem az előadás a cél

Grotowski múlt századi Laboratórium Színháza egy ideig repertoárszínházi keretek között működött, majd átlépett egy úgynevezett parateátrális korszakba.

– Ennek lényege már nem az előadások alkotása, hanem a színészek képességeinek tökéletesítése volt. Egy rítus létrehozása, amelyben a játszók úgy cselekszenek, mintha ténylegesen egy imádságot vagy más szakrális dolgot valósítanának meg. Egymásban keresték a belső embert. Két tanítványával felvettem a kapcsolatot, és többször elutaztam, hogy tanulmányozzam a módszerét – fejtette ki.

Az ismeretszerzéssel párhuzamosan 2004-ben egy szegedi munkacsoporttal tréningekbe kezdtek, amely során a gyakorlatban tesztelték Grotowski pedagógiájának technikai elemeit. Az elmúlt évtizedben országszerte tartott workshopokat színészek és érdeklődők számára a témában. 2014-ben munkatársával, Punk Máriával megalapította a Parastudio – Paraliturgikus és Rituálpedagógiai Egyesületet.

Pontos önértékelés

A módszer lényege, hogy a mozdulatok és a hangok rituális játékán, improvizációs helyzetgyakorlatokon keresztül a színész egy időtlen, a szociális és társadalmi elvárásoktól és kötöttségektől mentes térbe kerül, ahol lehetősége nyílik, hogy megismerje képességei skálájának egészét.

– A tréningek olyan más világot tudnak teremteni, ahol nincsenek megfelelési kényszerek, amelyek egy szociális térben fennállnak. A játszók tulajdonképpen önmagukat fedezik fel és ismerik meg. Elsődleges céljuk a saját természetes mozgás- és hangkultúrájuk megtalálása. A tréner munkájának lényege, akár a szobrászé, aki lefejti a felesleget – magyarázta a pap-tréner. A játékosnak jelmez, smink vagy kellék nélkül, csak a teste és a hangja révén kell átalakulnia.

– Ehhez elsősorban magát kell nagyon precízen ismernie. Akkor már hitelesen felhasználhatja, mit jelent egy önmagához képest más típust ábrázolni, amelyet elképzelhető, hogy egy másik emberrel lezajlott, közös játékból vesz át – részletezte.

Hivatásában is hasznos

A plébános elmondta, Grotowski módszerének hivatásában is hasznát vette a napi gyakorlat során.

– Jótékonyan tudott hatni a papi életemre az, hogy technikailag kaptam egy speciális képzettséget, illetve egy olyan folyamat részévé váltam, amelyben érzem, hogy finomabb, értékesebb lesz minden, amit ki tudok fejezni a hangommal és a mozdulataimmal a liturgia bemutatása vagy a szentségek kiszolgáltatása alkalmával – mondta.