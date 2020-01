Pusztaszeren a békét tartják legnagyobb értéknek

A tavalyi év legnagyobb eredményének azt tartja Pusztaszer polgármestere, hogy a falu meg tudta őrizni békéjét és nyugalmát a választási kampányban is. Bár tavaly nagy részük már befejeződött, idénre is jut néhány beruházás, és folytatódik a járdaépítés is a közmunkaprogramban.

Pusztaszer polgármestere úgy fogalmazott, a tavalyi év legnagyobb eredményét nem a beruházások terén érte el a falu, legalábbis szerinte ennél vannak sokkal fontosabb dolgok is. – Nagy dolognak tartom, hogy a választás és a kampány ellenére a falu meg tudta őrizni nyugalmát, békességét – mondta Máté Gábor. Azt mondta, a képviselő-testület a település érdekében, párt- és egyéni érdekektől mentesen dolgozott az előző ciklusban is, az 50 százalékban megújult grémium is szintén ezt az irányt követi majd. – Nagyon örülök neki, hogy a 3 új tagnak köszönhetően fiatalodott az átlagéletkor, ráadásul rajtuk keresztül civil szervezetek is bekerültek a döntéshozók közé – tette hozzá. A településen a TOP-os pályázatok befejeződtek. – Minibölcsőde épült egy Kistelekkel közös pályázatnak köszönhetően, amely révén még egy sporttermünk is lett. Tavaly kezdte meg a működését a termelői piac, amelyről sajnos kiderült, hogy huzatosabb, mint kellene. Ennek megoldásán már elkezdtünk dolgozni – mondta el Máté Gábor. A Magyar falu programban a pályázható összegek korlátozottsága miatt nem mindent tudnak megvalósítani, de készül egy útstabilizálás az épülő templom környékén, illetve járdaépítési alapanyagra is sikeresen pályáztak. – Ezek ugyanúgy idén valósulnak meg, mint az orvosi rendelő további felszerelése, illetve az óvodaudvar korszerűsítése – tette hozzá a polgármester. A településvezető elmondta, idén a polgármesteri hivatal akadálymentesítése mellett a szolgálati lakások felújítása a cél. Emellett lesz egy wifipont a faluban, a rendezvényekhez pedig beszereznek egy mobil színpadot hangosítással. – Fontosnak tartom kiemelni, hogy folytatódik a közmunka­program is. A járdaépítés már jól bevált munka, amit nagy szakértelemmel tudnak elvégezni, ez továbbra is zajlik majd – tette hozzá a polgármester.