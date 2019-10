Rádiószínház az iskolákban

Nyolc térségi iskolában indult el a Tíz perc rádiószínház elnevezésű projekt októberben, amelynek keretében magyar klasszikus és kortárs irodalmi művek rádiójáték-változatát sugározzák minden héten egyszer az iskolák nagyszünetében.

A szegediek mellett algyői, mórahalmi és bordányi iskolák is részt vesznek a programban.

Az ötlet és a megvalósítás a Szegedi Pinceszínházhoz köthető, ily módon szeretnék az irodalom világát közelebb hozni a gyerekekhez.

– A mai digitális világban na­­­gyon fontos, hogy megtanítsuk az ifjúságot arra, hogy más értékek is léteznek, és a személyes kapcsolataikat, esetleges könyv- vagy színházélményeiket ne helyettesítsék kizárólag digitális eszközökkel, hanem együtt használják azokkal. Nem eltiltani kell őket ezektől az eszközöktől, hanem megtanítani a helyes használatukra, illetve a megfelelő arányok betartására. Ezért is találtunk ki valami olyat, ami hozzásegíthet a megfe­lelő értékrend kialakulásában, anélkül, hogy ezt kényszernek éreznék. Egy olyan ötleten gondol­kodtunk, ami mellett, ha csinálnak még mást is, a háttérben jelen vannak a magyar irodalom értékes és izgalmas művei úgy, hogy szinte észrevétlenül hangolja rá őket a befogadásukra – fogalmazott Kancsár Orsolya, a Szegedi Pinceszínház igazgatója.

Havonta egy íróval foglalkoznak, így a heti egyszeri műsorok keretében lehetőség van az adott szerző több művét is feldolgozni.