Rendben halad a megyei oltásprogram

Több Csongrád-Csanád megyei településen is rendben megkezdődött a koronavírus elleni védőoltások beadása pénteken. Makó polgármestere pedig most is megtartotta szokásos heti sajtótájékoztatóját. Farkas Éva Erzsébet elmondta, hogy településen másfélszer annyian vannak karanténban, mint egy héttel korábban, viszont a makói kórházban egy koronavírusos beteg sem fekszik.

Folyik a védőoltások beadása Földeákon a rendelőben pénteken délben elkezdték a koronavírus elleni védőoltások beadását. Délután emiatt nem is fogadtak betegeket, csak a vakcinákat adták be a már regisztráltaknak. Hasonló a helyzet Balástyán is, ahol pénteken mindkét háziorvosi rendelőben szünetelt a receptírás és a beutalók kiadása, mert megkezdődött a Pfizer/BioNTech vakcinával a védőoltások beadása. A háziorvosok negyedóránként fogadták a 80 évnél idősebb pácienseket. Február 4-én már mindkét körzetből 6-6 ember megkapta az oltást a szegedi oltóponton, ugyanezzel a vakcinával. Balástyán legközelebb hétfőn lehet a receptíratást és a beutalókat intézni. Makó Makó polgármestere pedig most is megtartotta szokásos heti sajtótájékoztatóját. Farkas Éva Erzsébet elmondta, hogy egyelőre március 1-ig kötelező marad a maszkviselés a településen, kivéve néhány parkot. Makón is folytatódott az idősek oltása, és már megkezdték az 18-59 éves korosztály krónikus betegeinek az oltását is. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy Makón a kórházi dolgozókat, a mentőszolgálat munkatársait, a gondozóházban, a szociális otthonokban dolgozókat, védőnőket, az iskolai egészségügyi feladatot ellátókat már az első és a második vakcinával is beoltották. A településen másfélszer annyian vannak karanténban jelenleg, mint egy héttel korábban, viszont a helyi kórházban egy koronavírusos beteg sem fekszik. Makón, ha beindul a tömeges vakcinázás, várhatóan öt oltópontot fognak majd kijelölni. Továbbra is rendszeresen ülésezik Csongrád-Csanád megyében a védelmi bizottság mellett működő oltási munkacsoport. A kormánymegbízott, a katasztrófavédelem, a honvédelem, a kórházi főigazgatók, a tisztifőorvos, a mentőszervezet és a háziorvosi vezető részvételével zajló megbeszéléseken tekintik át az aktuális megyei oltási feladatokat, illetve azok koordinálását.