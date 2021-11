Ricsike ágya már két hónapja üres

Elajándékozza Szabó Klára, az egy hónappal ezelőtt elhunyt 9 éves kisfiú, Ricsike édesanyja azokat a gyermeke ápolásához használt gyógyászati eszközöket, amelyeket javarészt ő is támogatásokból vásárolt. Így szeretne segíteni azokon, akik beteg gyermekeket, sérült felnőtteket, vagy idős hozzátartozókat ápolnak. A speciális betegágynak még nincs meg az új tulajdonosa.

Ezt ne hagyja ki! Budapest vezetése eladná a Városháza épületét, baloldali üzleti körök tennék rá a kezüket

Egy hónappal ezelőtt, október 5-én hunyt el Sándor Ricsike. A 9 éves kisfiúnál 1 hónapos korában jelentkezett az első epilepsziás roham, ami végigkísérte az életét. Két éves volt, amikor egyik napról a másikra mindent elfelejtett, amit tudott. Onnantól teljesen magatehetetlenné vált. Sem mozogni, sem beszélni nem tudott, mesterséges táplálásra szorult. Édesanyja a nap minden percét mellette töltötte. A kisfiú sorsát lapunk is figyelemmel kísérte. Ricsike állapota két hónapja vált válságossá, élete utolsó egy hónapját a klinikán töltötte.

Segítséggel vette, most ő segítene

– Nagyon rossz érzés Ricsike speciális ágyára nézni. Már hetek óta üres. Mindig a szívembe markol a fájdalom. Nagyon hiányzik az én drága kisfiam – törölgette könnyeit Szabó Klára.

Az édesanya úgy döntött, elajándékozza azokat a segédeszközöket, amelyeket Ricsike ápolásához használt.

– Ezeket a berendezéseket jó szándékú emberek támogatásával vettem meg. Nem tudok eléggé hálás lenni a segítségért. Most, hogy sajnos nekünk már nincs szükségünk rájuk, szeretném, ha olyan helyre kerülnének, ahol jó hasznát vennék. Egy vásárhelyi anyukának már eljuttattam a fürdetőszéket. Nikike családja kapta meg, ő is vásárhelyi, a Csodaházból ismerjük. A kislány szintén mozgásában korlátozott. Küldtem neki három csomag pelenkát, a mesterséges tápláláshoz szükséges szereléket, fecskendőt, tartályt is. Még további ilyen eszközeink is vannak, azokat a klinikára viszem be – sorolta Klára.

Az emelőberendezés elviteléhez segítségre lenne szükség

Egy speciális emelőberendezés is várja, hogy elvigyék. Ezt nem sokkal Ricsike klinikára kerülése előtt vette meg az anyuka, ugyancsak adományok segítségével. Arra már nem került sor, hogy használják.

– Egy Márk nevű kisfiú kapja meg, aki az édesanyjával Földeákon él. A barátnőimmel már összeállítottunk egy kis csomagot is, hogy azzal is segítsük őket. Most az odaszállítást szeretném valahogy megszervezni – említette meg Klára, aki Ricsike babakocsiját egy gödöllői sorstársának ajánlotta fel.

A speciális mechanikus ágy új tulajdonosát még keresi Klára. Akinek szüksége volna rá, jelezze az asszonynál. Van hozzá matrac és kapaszkodó is. Az elszállításban nem tud segíteni.

Klára nehezen mozdul ki otthonról. Ricsikével, aki nem viselte jól a helyváltoztatást, csak akkor mentek, amikor muszáj volt. A bevásárlást is úgy oldotta meg, hogy valakit megkért, hogy addig vigyázzon a kisfiúra.

A talpraállás után dolgozni szeretne

– Néhány napja elhatároztuk az egyik kisfiammal, hogy megyünk bevásárolni. Előtte leültünk a konyhában. A fiam kérdezte, „Anya, nem indulunk?” De, mondtam, mindjárt és vártam tovább. A gyermekem világított rá, hogy még mindig várom, hogy valaki jöjjön, hogy vigyázzon Ricsikére, amíg én megjárom a boltot…

Klára befejezi a kupakgyűjtést is, amiből a havi bevételüket egészítették ki, visszaadja azt a raktárhelyiséget is, amit eddig szívességből használt. De ha visz valaki kupakot hozzá, átveszi és továbbítja egy ugyancsak vásárhelyi beteg kislány, Viki szüleinek.

– Ricsikémnek készült egy kupakgyűjtő szív is, amit hamarosan a Klauzál utcai óvoda udvarán állítanak fel, úgy, hogy a kerítésen kívülről is hozzá lehessen férni. Ott ugyancsak Vikinek gyűjtik majd a kupakokat.

Klára most próbálja lelkileg összeszedni magát, utána munkát keres. Több szakmája is van, óvodai dajka, kertész és gazdasszonyképzőt is végzett. Leginkább óvodában szeretne elhelyezkedni.