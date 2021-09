Sándorfalván az autósok is kaptak reggelit

Majdnem hatszáz péksüteményt osztottak ki az autómentes nap alkalmából szerda reggel Sándorfalván. A programsorozat délután az iskolások kerékpáros ügyességi versenyével folytatódott, majd este fénybringázásra várták a lakosokat.

Hagyomány az autómentes napon, hogy bringás reggelivel jutalmazzák a településeken azokat, akik két keréken indulnak útnak. A Mobilitási Hét keretén belül szerdán megtartott rendezvényhez Sándorfalva is csatlakozott, ám a kisvárosban nem csak a drótszamarasok lakhattak jól. A kiosztott közel 600 croissant-ból és kakaós csigából ugyanis nemcsak azok kaptak, akik tömegközlekedési eszközzel, kerékpárral vagy gyalog érkeztek reggel a Pallavicini Sándor Általános Iskolához, hanem az autósok is. Utóbbiakat azonban az ennivaló mellett olvasnivalóval is meglepték: a szórólapon arra biztatták őket, hogy legközelebb szedjenek össze egy-két osztálytársat is, és tele autóval közlekedjenek, így autósként is oda tudnak egy kicsit figyelni környezetünkre. A reggeliből egyébként jutott a kerékpárúton közlekedőknek is: két ponton is osztották a péksüteményeket.

A programsorozat a rossz idő miatt délután a Piactéren folytatódott: az esőtől védő féltető alatt alakították ki azt a kerékpáros ügyességi pályát, melyen az iskolás gyerekek végigkerekezhettek.

Volt, aki saját bringát hozott, de olyanok is akadtak, akik kölcsönjárgánnyal próbálkoztak. A 9 éves Márk is az utóbbiak közé tartozott. Mint mesélte, a pálya nem volt nehéz, csak a bicikli volt neki nagy. Akadt olyan gyerek is, aki a nem megfelelő méret miatt sírva is fakadt. Szemét törölgetve panaszkodott, hogy csak egy túl nagy kerékpárt adtak neki kölcsön, arra nem mer felülni. Természetesen azonnal kerítettek neki is egy megfelelőt. A pályán egyébként láttunk alternatív járműveket is: volt, aki futóbiciklivel, mások rollerrel vágtak neki.

Ajándék viszont mindenkinek járt: zsákbamacska volt, ki mit húz magának, láthatósági mellényt, prizmát vagy éppen KRESZ könyvet. Minden gyerek kapott egy nyalókát is, de szigorúan csak a jótanáccsal, hogy utána fontos az alapos fogmosás. Aki pedig éppen várakozott, annak sem kellett unatkoznia: lehetett lengő teniszezni és társasjátékozni is, illetve koncertet adott a Csiga Duó.

A programsorozat zárásaként késő délután kerékpár átvizsgálást tartottak a kastély előtt, majd sötétedés után elindult a fénybringázás: a városlakók feldíszített kerékpárjaikkal a polgárőrök és rendőrök segítségével körbetekerték a várost.