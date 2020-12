Segít az Angyalsóhaj

Véget ért a makói Angyalsóhaj Alapítvány adventi adománygyűjtő akciója: vállalkozások és magánszemélyek pénzben és természetben 3 milliót gyűjtöttek össze. Mindebből összesen 500 ajándékcsomagot sikerült összeállítani.

A makói Erzsébet-házban gyűjtötték össze azokat az adományokat, amelyeket az Angyalsóhaj Alapítvány jótékonysági akciójára ajánlottak fel a jó szándékú makóiak, többek között helyi üzletek közreműködésével. Az alapítvány egyik kuratóriumi tagja, Szilágyi Réka elmondta, hogy 150 terménycsomagot állítottak össze, amelyeket a helyi közmunkások kaptak meg, emellett 500 csomagnyi tartós élelmiszercsomagot osztanak szét a rászoruló családok között. További 200 olyan csomagot is készítettek, amelyekbe játékok és gyermekruhák kerültek.

A csomagokba bekerültek azok az adományok – játékok, használati tárgyak – is, amelyeket a Figyi kávézóban gyűjtöttek össze. Ezekből egyet-egyet Farkas László, az alapítvány életre hívója jelképesen át is adott olyan szervezetek képviselőinak, mint például a Pápay-iskola, az ASZTA Alapítvány, az ÉFOÉSZ makói csoportja vagy a rászorulókat kiválasztó családsegítő szolgálat. Farkas Éva Erzsébet, az alapítvány fővédnöke azt is elmondta, hogy a megmaradt pénzből tűzifát vásárolnak a rászorulóknak, illetve készpénzt is adnak a legnehezebb helyzetben lévőknek.

Az Angyalsóhaj egyébként 2017-ben rendezett először hasonló akciót.

KÉPALÁ: Az adományokból egy-egy csomagot jelképesen már átvehettek a megajándékozott szervezetek képviselői. Fotó: Szabó Imre