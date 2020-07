Simon Tibor aláírása is rajta van a felajánlott Fradi-mezen

A daganatos betegséggel küzdő 16 éves mindszenti Keresztes Berciért az egész város összefogott. Jótékonysági vacsorát, sétát, focitornát, sütemény- és buktavásárt is szerveztek. Lapunk volt munkatársa egy dedikált Fradi-mezt bocsátott licitre, amelyen a tragikus sorsú játékos, Simon Tibor aláírása is szerepel.

A tizenhat éves Keresztes Berci szenvedélyes focista. Tavaly májusban derült ki, hogy rosszindulatú csontdaganat támadta meg a jobb sípcsontját.

Várják az eredményeket

A fiú kemoterápiát kapott, majd februárban megműtötték. A daganatot eltávolították, és protézist ültettek a lábszárába. Sajnos kiderült, hogy áttét is képződött, a tüdejét is megtámadta a kór. A mellkasi műtét azonban elmaradt. A szülők úgy döntöttek, új terápiát keresnek Bercinek, felvették a kapcsolatot egy német klinikával, ahol személyesen is jártak. Ha zöld utat kap a kezelés, sokba kerül.

Összefogtak Berciért

A mindszentiek példás összefogásról tettek tanúbizonyságot, számos olyan programot találtak ki, amelyek bevételét a családnak ajánlották fel. Jótékonysági vacsorát és sétát is szerveztek Berci gyógyulásáért. A hét végén például Együtt Berciért mocorgós családi napot rendeztek. Bár az időjárás nem igazán kedvezett a programnak, mégis nagyon sokan vettek részt a focitornát, bemutatókat, szórakoztató programokat is magában foglaló eseményen. Sütivásárt is rendeztek, a dózsatelepi idősek 65 tepsi lekváros kiflit sütöttek.

Az Együtt Berciért – Jótékonysági licit elnevezésű közösségi oldalon sok minden került már a képzeletbeli kalapács alá. Volt, aki a saját készítésű tűzzománc képét, horgolt tűpárnáját, babamasszázs-tanfolyamot, kézműves nyakláncot, angyalszobrot ajánlott fel. Lapunk volt munkatársa, az ugyancsak mindszenti, jelenleg Budapesten élő Antal Sándor újságíró pedig a Vaterán kínálta fel a Fradi-mezét, amelyet a tragikus körülmények között elhunyt kiváló focista, Simon Tibor is aláírt.

61 ezer forinton áll a licit

– A dedikált mezt gyermekkorom óta őrzöm. Már gondoltam rá, hogy egy jótékony cél érdekében felajánlom. Nyolc- vagy kilencéves koromban továbbjutottunk egy megyei focikupa döntőjébe, amelynek a három kiváló Fradi-játékos, Szabics Imre, Schultz Levente és a 2002-ben meggyilkolt Simon Tibor volt a díszvendége. A tornán mindhárman aláírták a mezem, ami hatalmas boldogságot jelentett. Máig nagy becsben tartom. A mez eladásából befolyó pénzt Berci javára ajánlom fel – mondta az újságíró.

Licitálni július 27-én délutánig lehet.