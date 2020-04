Sok új vírusfertőzöttet találtak megyénkben

Egy festőművész jótékonysági árverésre ajánlotta fel két képét.

A megyei önkormányzat folyamatosan segít és osztja szét azokat a védőfelszereléseket, amelyek a megye kínai testvér­megyéjéből, Shaanxi tartományból érkeztek. Az adományból Csongrádra is jutott, amelyet Gémes László, a megyei közgyűlés elnöke adott át tegnap Bedő Tamás polgármesternek és Gyovai Gáspár alpolgármesternek. Az önkormányzati fenntartású három otthon, az Őszülő Otthon, a Gondviselés Háza és a Piroska­városi Idősek Otthona kapta az adományt, otthononként 200 orr-szájmaszkot, 600 szájmaszkot, valamint védőruházatot és orvosi pajzsot, de az Aranysziget Otthonnak is jutott a felajánlásból.

Gémes László a Délmagyarországnak elmondta, hogy szintén tegnap vittek még védőfelszerelést a mindszenti idősotthonba, illetve eljuttatták az eszközöket a csanyteleki, a csongrádi, a szentesi, a mindszenti, a nagymágocsi, nagyéri, derekegyházi és szegvári háziorvosoknak is.

A postaládába dobják

Folyamatosan szerzi be a vé­­dőfelszereléseket és fertőtlenítőszereket a csanádpalotai önkormányzat is. Ezeket eddig a védekezésben részt vevő intézmények kapták. A napokban viszont újabb 1500 szájmaszkot kapott a hivatal. Ezeket a rendszeresen, ingyen kézbesített Palotai Krónika kö­vetkező számával együtt, steril csomagolásban dobják be minden postaládába.

Eszközöket vettek

Jótékonysági árverésre ajánlotta fel a közelmúltban két festményét a lapunkban is bemutatott makói festő, Kajári Katalin. Ő az, aki barnás árnyalatú képeit kávéval festi. A képek eladásából, illetve további felajánlásokból összesen 54 ezer forint jött össze. A pénzből, miután a művész egyeztetett a makói tagkórház telephelyvezetőjével, Nagy Jenővel, 2 infra-, érintés nélküli hőmérőt és 1 digitális homlokhőmérőt vásárolt.

Sok az új beteg

Rossz hír viszont, hogy a ko­­rábbinál sokkal több igazoltan koronavírusos beteg van Csongrád megyében. Az operatív törzs tagnapi adatai szerint mára 89 beteget regisztráltak.