A Büszkeség pontnál tartott október 23-i megemlékezést a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Szentesen.

A Rigó Alajos Gyógypedagógia Általános Iskola emlékező műsora után Dr. Kocsis Máté tartott beszédet. A Fidesz frakcióvezetője kiemelte, a magyar nemzet nem rebellis, hanem szabadságszerető.

– Történelmünk során harcaink célja sosem mások szabadságának felszámolása, hanem a sajátunk kivívása volt. A török ellen harcolóktól kezdve Rákóczin és Kossuthon át a pesti srácokig, mind egyet akartak csak: szabadságot, sajátot – fogalmazott Kocsis Máté.

– Hiába fojtották vérbe, ’56 megteremtette annak feltételeit, hogy ma kimondhatjuk: Magyarország független, önálló és szabad ország. A tisztelettel és büszkeséggel telt emlékezés és ünneplés mellett feladatunk, hogy ezt meg is őrizzük. Ahogy ’56-ban, ma is mások akarnak dönteni a fejünk fölött arról, hogy hogyan éljünk. Most is fenyegetnek, fenyegetőznek, ha nem engedelmeskedünk. Most is idegen hatalmak akarják kijelölni, hogy ki, hogyan és merre vezesse Magyarországot. Most is felhatalmazás nélküli, hangos és erőszakos kisebbség végzi itthon a külföldi parancs végrehajtását. 1956-ban hittünk az igazunkban és a hazánkban, és megküzdöttünk érte. Ma ugyanezt kell tennünk. Az ’56-os hőseink iránt érzett tisztelet és gyermekeink iránt érzett felelősség miatt is erkölcsi kötelességünk megvédeni hazánkat, megőrizni a magyar nyelvet, nemzeti kultúránkat és keresztyén államunk alapjait, akár az árral szemben is, épp, ahogyan ’56-ban. Tenni fogjuk – mondta el Kocsis Máté Szentesen.