Szakrális hely is a csőszház

Két éve újították fel Zsombón az egykori csőszházat, a település második legrégebbi épületét. A tervek szerint kiállítótérként is használják majd a történelmi épületet.

Lelkigyakorlati helyként is funk­­cionál már a külterületi, felújított csőszház Zsombón, amely a Rózsa Sándor Csárda pincéje mellett a település má­­sodik legrégebbi épülete.

Csősz a csőszházban

– A dorozsmai gazdáknak egykor több száz hektár szőlőjük volt, azt őrizte a csősz a csőszházban, ahol csőszharang is volt – mutatta Gyuris Zsolt, a település polgármestere. Az eszközt két esetben: délben és jégeső esetén kongatták meg.

– Rázták bolondul, mert a hiedelmek szerint azzal elriasztották a rossz időt – tette hozzá. A Lápastótól Szatymaz határá­­ig nyúló területen az 1800-as években 300 négyszögöles par­cellákat mértek ki, amelyeket a tulajdonosok szőlővel, gyümölcsfákkal ültettek be. A területet körbeárkolták, és csőszt is foglalkoztattak: ott lakott, vi­­gyázta a gyümölcsöst.

Miséztek az épületben

– A vályogépület utólagos be­tonalapot kapott, szigetelték, kicserélték a sártapasztott fö­­démet, újratapasztották a homlokzatot, kicserélték a nyílászárókat és az elektromos hálózatot – sorolta a polgármester. A tervekről szólva Gyuris Zsolt hozzátette, kiállítótérként szeretnék, ha élet költözne az épületbe, ezen az egyetemmel együtt dolgoz­nak. A munkálatokhoz az ön­kormányzat 2 millió forintos pályázati támogatást kapott, amit önerővel egészítettek ki.

A felújított épület fontos, központi szerepet kap lápastói misekor. Annak idején évenként egyszer, szentháromság vasárnapján minden tulajdo­nos és családja részt vett a kö­­zös misén, majd azt követő megbeszélésen, amelynek során az öreggazda számot adott a közösségi vagyoni helyzetéről.

Templomba mentek, jött a jég

1927-ben Zsombó tanyaközpontban, a háztól körülbelül három ki­­lométerre templomot avattak. Akkor úgy határoztak, hogy a templomba mennek, ott jelennek meg a Lápastó szőlőhegyi gazdák. Erre hatalmas jég verte el a szőlőhegyet. Megfogadták, hogy az évi szentháromsági mi­­sét mindig megtartják a Lá­postó szőlőhegyen. Innentől fogadalmi mise, és így lett annak szakrális központja a felújított csőszház és annak a harangja.