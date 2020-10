Szárkúp és batáta Gátsoron

A hétvégén céges bulit rendeztek a Gátsori Közösségi Háznál, a batátával foglalkozó Bivalyos Tanya Kft. dolgozói mulattak, ettek-ittak. Az alkalomra két bábut is kiállítottak a kukoricaszárból készült halom, a szárkúp elé.

A bábukat mindig az alkalomnak megfelelően díszítik, van bölcső kisbabával az adventi időszakra, disznóvágáskor a talicskában fekszik a részeg férfi bábu, amit az asszony tol, most a batátások miatt édesburgonya került a talicskába. Korábban kétszemélyes, modern boszorkányseprűvel is találkoztunk itt, amit kerékpárüléssel, kerékpárkormánnyal és még egy biciklilámpával is felszereltek.

A kukoricaszár kivágott, nyers vagy száraz állapotban takarmánynak, tüzelőnek hasz­nálható. Régebben Gátsoron kerítést is csináltak belőle. Kúpot azért formáltak belőle régen, hogy ne rohadjon meg a földön heverve.

Az agrarnaplo.hu szaklapban az olvasható: hazánkban a kukoricaszár a legnagyobb mennyiségben keletkező növényi melléktermék: a több mint 12 millió tonna kukorica­termesztési melléktermék 90 százaléka. Évente jelentős mennyiségű hőenergiát vagy bioetanolt nyerhetnénk a kukoricaszárból.