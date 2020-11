Százával érkeznek az ajándékok

– Álmunkban sem gondoltuk, hogy ilyen rövid idő alatt több százan csatlakoznak a felhívásunkhoz. Felbolydult a falu, és más településekről is sokan küldenek ajándékokat. Három napja alakítottuk a Szebb Karácsonyért Földeák Facebook-csoportunkat, jelenleg 400 taggal büszkélkedhetünk, mindenki önzetlenül segít – mondta la­punknak Németh Angéla.

Ottjártunkkor ketten is be­csengettek Angéláékhoz, egy asszony 500 forintért díszbögrét vásárolt, egy másik falubeli kedves plüssmackókat hozott ajándékba. A két fiatalasszony felhívására Földeák apraja-nagyja jótékonykodik. A játékok mellett száraztészta, fagyasztott csirke, hajvágás és vásárlási utalványok az ajándékok. Volt, aki egy komplett feldíszített fenyővel szerette volna egy család szent­estéjének fényét emelni. Az adományok nagy részére licitálni lehet, a többit karácsony előtt osztják szét a rászorulók között.

– Egy nehéz sorban élő igási családnak indítottam először egy gyűjtést, ehhez csatlakozott Angéla. Kiszomboron egy barátunk is hasonlóan cselekedett, részben innen jött az ötlet, hogy helyben segítsünk is a rászorulóknak. Három napja égnek a vonalak, egymásnak adják a kilincset a jó szándékú emberek. Férjeink mellett Hajnal Gábor polgármesternek is szeretnénk megköszönni a se­­gítséget – fogalmazott Enikő.

Németh Angéla, Széllné Ba­­jusz Enikő, Bakos Julianna, Tö­­rök Zsuzsanna és Siposné Tőkés Szandra december 15-ig várja az adományokat.