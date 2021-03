A Vajdaságban élők vásárlás, a magyarok turizmus miatt szomszédolnak

A muszlim megszállás óta nem voltunk olyan jó kapcsolatban Szerbiával, mint most – így véli ezt Soltész Miklós államtitkár és B. Nagy László országgyűlés képviselő. A közös fejlesztési tervekről, programokról és az eltűnőben lévő határról kérdeztük őket a szerdai sajtótájékoztató után.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Utoljára a muszlim megszállás alatt volt olyan jó kapcsolat Szerbia és Magyarország között, mint most, akkor szerb menekülteknek is otthont adtunk hazánkban, ez pedig teljesen átalakította a közösséget. Így Szentendrétől Lórévig, Battonyától Szegedig, sok helyen találkozhatunk szerbekkel – mondta el lapunknak Soltész Miklós.

Fókuszban a kultúra és az oktatás

A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Délmagyarországnak adott interjújában hangsúlyozta, történelmi léptékű időszakot élhetünk most meg, ami kihat a Magyarországon élő szerbekre és a Vajdaságban élő magyarokra is.

– Nemcsak gazdasági szempontból segítünk, hanem olyan kulturális és sportprogramokhoz is támogatást nyújtunk, amik érintik a vajdasági magyarokat és a távolabbi szerb vidékeken élő szerb fiatalokat is. Emellett a magyarországi szerb iskolások támogatásának része az is, hogy nyaranta 2-3 hetet az anyaországban vakációzhatnak. Továbbá idén is megrendezzük a Palicsi Vitorlásklubbal közösen azt a vitorlástábort a Velencei tó partján, amire tavaly Belgrádból és a Vajdaságból is érkeztek gyerekek. Emellett pedig Szeged mellett Deszken is fejleszti az oktatási intézményét a Szerb Országos Önkormányzat a kormány támogatásával, így bővülhet az épület és olyan felszerelésekkel gyarapodhatnak, amelyek emelik a tanítás minőségét – részletezte.

Soltész Miklós szerint ezek az apró szálak azok, amik erősen összekötik a két ország törekvéseit, még a 20. század által okozott sebek ellenére is, hiszen az elmúlt egy évtizedben ezeknek az évszázados sebeknek a begyógyításáért dolgoztak.

Közös fejlesztések érkeznek

– A közös tervek általi kiegyenlítődésnek köszönhetően könnyen átjárható a határ. Ha Szerbia csatlakozik az Európai Unióhoz, akkor teljesen megszűnik majd a határvonal, szimbiózisban élhet Dél-Magyarország és a Vajdaság – erről már B. Nagy László beszélt lapunknak.

A szegedi országgyűlési képviselő elmondta, két jelentős infrastrukturális fejlesztés is megvalósul ennek érdekében, hiszen vasútvonal köti majd össze Szegedet Szabadkával, valamint gyorsvasúti kapcsolat jön létre Budapest és Belgrád között. Ezek nemcsak gazdasági szempontból jelentősek, hanem a turisztikát is szolgálják, ahogyan a megnyíló határátkelők is.

Vonzó lett a szerb gasztronómia

– Megváltoztak a határátlépési funkciók. Hazánkban a gazdaság fejlettsége bőséges árukínálatot biztosít, ami vonzó a Szerbiában élőknek, régen ez fordítva volt. Most nem mi járunk át vásárolni, hanem ők jönnek ezért Magyarországra, míg a hazánkban élők a turisztikai lehetőségeket keresik többek közt Szabadkán. Nem véletlenül, hiszen folyamatosan fejlődnek a szerb települések, ráadásul a szerb konyha ízvilága nagyon közel áll a magyarokéhoz – magyarázta.

B. Nagy László szerint ez jól is van így, ezért azt tanácsolta, hogy a vírus után utazzunk egymáshoz, vásároljunk és együnk jókat, és a legfontosabb, hogy szeressük egymást. Szerinte az utóbbi egyre inkább működik a két nemzet között, mert nemcsak a két kormány hozzáállása változott meg, hanem a magyar és a szerb emberek lelkülete is átalakult.