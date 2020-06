Szívesen segít a két jóbarát

Takács Géza és Miklós Roland a tápéi Bálint Sándor tagiskola nyolcadik osztályos tanulói, akik­­nek bejött az online oktatás. Sokkal több szabadidejük maradt, és maguk tudják beosztani azt, ám az utóbbi napokban ez nem is olyan egyszerű feladat számukra.

A kerékpáros páros

A két fiú pár napja a Facebookon tett közzé egy felhívást, amelyben jelezték, hogy Tápén szívesen segítenek bárkinek a kerti, ház körüli munkákban. Néhány óra múlva már alig győzték elolvasni az üzeneteket, hozzászólásokat. Rengetegen keresik meg őket azóta is munkaügyben.

– A hét minden napjára van már munkánk. Az ország több pontjáról is írtak, de kerékpárral tudunk csak közlekedni, így legfeljebb Algyőig tudunk elmenni. Ott egyébként betonozásban se­­gítünk. Géza nagyon szeret barkácsolni, akár kisebb gépeket is meg tud javítani, én pedig a kerti munkák mellett az állatgondozáshoz is értek – mondta lapunknak Miklós Roland.

Diákmunkához fiatalok

– Nem fizetésért dolgozunk, ha­­nem adományért. Már tavaly eszünkbe jutott, hogy dolgozzunk nyáron, egy kis zsebpénzt szerettünk volna gyűjteni. Szüleink akkor megvétózták ezt, korainak tartották az ötletet. Diákmunkához még mindig túl kicsik vagyunk, így ezt tudtuk kitalálni magunknak – mondta mosolyogva Takács Géza.

Kezdetben a nagyszülőknek, idős néniknek segítettek a szomszédban. Cseresznyét szed­­tek, gyomláltak, kisebb-nagyobb ház körüli munkákat vé­geztek el. Négy napja föltették a legnagyobb közösségi oldalra felhívásukat, azóta 1000 felett jár a megosztások száma. A leg­­keményebb feladatuk eddig szúrós rózsatövek kigazolása volt, amit kézi erővel végeztek.

Sokféle megkeresés van

A fiúk jó példája ragadós volt, már többen hirdettek azóta ha­­sonló módon a közösségi oldalon. A szülők szerint azonban nem árt óvatosnak lenni, ha hirdet az ember.

– Gézát sajnos egyszer már egy furcsa ismeretlen is megkereste, aki keveset árult el arról, miben is kérné pontosan a segítségét. Azt szerette volna, hogy egyedül menjen, és ne szóljon a munkáról még a barátjának sem. Szép summát ígért a fiúnak, ha kötélnek áll – mondta Kerekes Éva, Géza édesanyja. Roland távolabbi célokban gondolkozik, jogosítványra gyűjt, Géza a befolyt adományokból bővíti régiséggyűjteményét. A fiúk most péntekre már nem vállaltak munkát, szombaton elballagnak a suliból, előtte pihenni kell. Géza a Déribe megy tovább automatikai technikusnak, barátja pedig Hódmezővásárhelyen mezőgazdasági technikusnak készül.