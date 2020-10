Táblák és QR-kódok kerültek a sétányra

Tájékoztató táblákat helyeztek ki csütörtökön az egykori Rotary Tanösvényre, amely immár a Tisza-Maros sétány nevet viseli.

Az alapító Farkas András és a terület gondozását átvevő egyesület képviseletében Jakab Gusztáv is részt vett a horgonyzott, rozsdamentes állványok lebetonozásában, amelyekre aztán fel is rögzítették a színes, vízálló táblákat. Ezekről a tanösvény jellegzetes növényeit lehet megismerni. Abban, hogy a 15 táblára mik kerüljenek fel, Sisák Zoltán erdész segített. Aki a rövid leíráson túl bővebben is kíváncsi a növényekre, annak elég a tábla sarkában lévő QR-kódot beolvasnia, és már meg is nyílik az oldal, ahol részletes leírást talál róluk. A sétány Bertalan-híd lábánál lévő bejáratához egy nagy tájékoztató tábla is került, amelyen a terület minden fontos pontját feltüntették. Közkívánatra pedig a Gergő Liget tábla is visszakerült a régi helyére. Mindezek mellett új korlátot és faburkolatot kapott a híd is, így az is méltó most már a környezetéhez. Jakab Gusztáv elmondta, megszűnt a szemetelés is a területen, sikerült elérni, hogy a vandálok eltűnjenek a sétányról.

– Az a tervünk, hogy a gyerekeknek és családoknak sétákat szervezünk majd, így is népszerűsítve majd a helyet. Hiszen az a cél, hogy egyre többen felfedezzék: a természet szépségeit akár a belváros közelében is lehet élvezni – hangsúlyozta.