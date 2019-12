Tolvajok miatt nem kerültek szebb díszek a szegedi karácsonyfa aljára

Két és fél méterig csak fehér masnik: sokakat meglepett Szeged karácsonyfájának idei díszítése. Arra gyanakodtak a szegediek, lopták a díszeket: utánakérdeztünk.

Idén Baktóból érkezett Szeged karácsonyfája, írtuk november 23-án. A fa nagyjából 15 éves és körülbelül 13 méter magas, egy nyugdíjas férfi és családja ajánlotta fel a városnak azért, mert aggódtak, hogy kidönti az erős szél. November 28-án már poszt született a karácsonyfáról az egyik szegedi facebook csoportban: hiányolták a fa aljáról a díszeket. Embermagasságtól lefelé ugyanis még üres volt egy nappal a karácsonyi fények felkapcsolása előtt, de akkor még nem volt befejezve a díszítés. Aztán az alsó ágakra is megérkeztek a díszek, mégis sokan érzik szegényesnek a dizájnt. Messziről mintha papírzsebkendők díszítenék a fát, hallottuk, közelről látni, hogy fehér masnikat erősítettek az ágakra. Éjszakai fényben, kivilágítva nagyon szép a fa, bár kicsit furcsa, hogy az alsó ágakra égők sem kerültek.

Enyves kezeket emlegetnek

A szegediek az interneten találgatják, miért ilyen felemás idén a díszítés – nem csak szegedi hírportálon, hanem a Nők Lapja Cafén is jelent meg erről rövid cikk. Az egyik karácsonyfás poszt alatt az első hozzászóló rögtön egyes emberek enyves kezét emlegeti: „Gondolom azért van így feldíszítve, hogy ne tudják ellopni alulról a díszeket.” Ezt a megoldást többen előhozták, pedig a fa be is van kerítve, nem idén először. Megkérdeztük Makrai Lászlót, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Nkht. ügyvezető igazgatóját: mi az oka, hogy alulra csak a masnik kerültek?

Lerángatják, ami fénylik

Kiderült: már tavaly sem volt ugyanúgy feldíszítve a fa alsó két és fél métere, és a kommentelők jó nyomon jártak. A tolvajok és a vandálok miatt döntöttek úgy, hogy az alsó ágakra nem tesznek olyan díszt, ami felkeltheti a figyelmet, fények is ezért nem kerültek arra a részre.

– Két és fél méterig elérik a díszeket, addig a szintig lerángatják, ellopják, ami fénylik – mondta Makrai László. Érvényes ez a karácsonyfadíszekre és a fényfüzérekre is. A karácsonyfa bekerítése sem elég visszatartó erő, de előtte az is előfordult, hogy egy apuka felrakta a fa ágai közé hároméves forma gyerekét, mert az fára akart mászni. A fákra is olyan magasságban rakják fel a fényeket, hogy azokat az emberek ne érhessék el. A Dugonics téri magnóliákról és a cédrusról is rendszeresen megpróbálták leszedni a fényfüzért.

Bugyit húztak a Mikulás fejére

A Dugonics téren egyébként közösen alkalmaz biztonsági őrt a környezetgazdálkodás és a Városkép és Piac Kft., ahová a szánon ülő Mikulás is tartozik. Minden évben megpróbálják megmászni a fényszarvast – amikor tavaly elfüstölt, ahhoz is volt köze a vandálok által szétrúgott csatlakozóknak. A Mikulást pedig rendszeresen „megviccelik”: ellopják a sapkáját, volt, hogy bugyit húztak a fejére. A Belvárosi híd karácsonyi világítása is megsínyli, hogy rendszeresen felmásznak a pillérekre, és szétrúgják a finom kis szálakat.