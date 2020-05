Új bölcsőde a zombori gyerekeknek

Várhatóan szeptemberben vehetik birtokba a kiszombori apróságok azt az új bölcsődét, amit ma tekintett meg a polgármesteri jogokat gyakorló alpolgármester, Szirbik Imre invitálására Lázár János parlamenti képviselő. A beruházásra azért volt szükség, mert egyre több gyerek születik a faluban.

Elkészült, többé-kevésbé már be is rendezték Kiszomboron az új bölcsődét, ami a Rákóczi utcában, egy régi iskolaépület felújításával, illetve kiegészítésével épült meg.

Szirbik Imrétől, a község megbízott polgármesterétől megtudtuk, azért volt rá szükség, mert a bölcsőde régi épülete már korszerűtlen, ráadásul nem is bővíthető, miközben egyre több a gyerek. Az új épületegyüttes összesen 640 négyzetméteres; a régi iskola épületén is teljes körű korszerűsítést végeztek, beleértve a hőszigetelést, az ajtók-ablakok cseréjét is. Itt a kiszolgáló helyiségek mellett 3 csoportszobát tudtak kialakítani 40 férőhellyel – szeptemberben várhatóan 30 gyerek és 12 dolgozó veszi mindezt birtokba.

– Ez egy olyan beruházás, ami valódi segítséget jelent a gyermeket nevelő fiataloknak – mondta Lázár János parlamenti képviselő, aki ma a polgármesteri jogokat gyakorló alpolgármester invitálására nézte meg az új bölcsődét. Hozzátette, a falu jó helyen, Makóhoz és Szegedhez is közel van, így nem csoda, hogy sokan költöznek ide be és az eladó házak gyorsan gazdára találnak.

Szirbik a beruházás anyagi hátteréről azt is elmondta, az már az elején látszott, hogy a pályázati forrásból e célra szánt 170 millió és a 32 milliós önrész végül nem lesz elég, ezért felvettek 100 millió forint hitelt is. Ennek visszafizetésével azonban biztosan nem lesz gond, hiszen a falu jól gazdálkodik, vannak tartalékai, az elnyert összeget viszont kár lett volna visszaadni – nem biztos, hogy később a közeljövőben kaptak volna támogatást bölcsődeépítésre.