Új, multifunkcionális ágyakat kapott a szegedi klinika

Több száz hidraulikus, multifunkciós betegágyat kapott a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ. A közel kétszáz millió forint értékű eszközfejlesztés jelentős mértékben növeli a betegbiztonságot és az ellátás színvonalát, valamint az egészségügyi dolgozók munkakörülményeit.

Emelt komfortfokozatú 359 darab hidraulikus betegágy érkezett az Állami Egészségügyi Ellátó Központból az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központba.

Az új modern ápoló ágyak többféle technikai újdonsággal is szolgálnak, így például gázrugó segítségével mindkét oldalról működtethető háttámla és lábdőlésszög is beállítható. Balogh Dénes, az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatás vezető főápolója elmondta, hogy az egyenként több mint fél millió forint értékű multifunkciós hidraulikus betegágyak jelentős mértékben szolgálják az igény szerinti terápiás követelményeket, és növelik a páciensek komfortérzete mellett a betegbiztonságot is. Az elektronikusan dönthető, kényelmes betegágyak javítják a gyógyítás hatékonyságát. – Az egyik legfontosabb tulajdonságuk, hogy a fekvőfelület 40 cm és 80 cm közötti magasságban hidraulikusan állítható. Ez a lehetőség az idős vagy nehezen mozgatható, esetleg műtött betegeknél rendkívül fontos, hiszen jelentős mértékben megkönnyíti a mozgatást, akár a hordágyra való áthelyezést is. Ezáltal a betegmozgatás sokkal kíméletesebb és biztonságosabb lesz, valamint az egészségügyi dolgozók munkáját is segíti – hangsúlyozta a főápoló. Az ágy fölé benyúló betegkapaszkodó pedig a súlyos állapotú betegek mozgását könnyíti meg.

Az új, multifunkciós ágyaknak mindkét oldalról működtethető, központi fékkel felszerelt iránytartó kerekei vannak, ami szintén a betegek könnyebb és biztonságosabb mozgatását szolgálja. A beépített infúzióállvány, és az eltávolítható, könnyen fertőtleníthető műanyag ágyvégek a betegellátás hatékonyságát és az ápolók munkáját segítik. Balogh Dénes kiemelte, hogy a súlyos állapotú pácienseket védik a leeséstől, valamint az esetleges balesetektől az ágyakra felszerelt lecsukható kialakítású oldalrácsok. A négyrészes, kivehető betétes fekvőfelület pedig az ápolási ágyak méretével azonos, azaz maximum 2000 x 850 mm-es. Az ágyakhoz felfekvést megelőző matracok is tartoznak, amelyeket antibakteriális huzattal láttak el. Ennek köszönhetően a matracokat a korábbi változatokhoz képest jóval ritkábban kell fertőtleníteni.