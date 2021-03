Új szárnnyal bővítik a szerb iskolát Deszken

Egyre több gyerek jár szerb óvodába és iskolába Deszken, emiatt szükségessé vált az általános iskola bővítése új szárnnyal. Ez 55 millió forintos támogatásból most meg is valósul. A következő cél egy tornaterem és egy kulturális tér létrehozása.

Folyamatosan növekszik a diákok létszáma a deszki Szent Száva Oktatási, Kulturális és Hit­életi Központban, ahol jelenleg 23 iskolás tanul, korábban ez 8-10 fő volt csupán. Kiderült, a négyosztályos intézményből elmenő negyedikesek egy része Szegeden, a jelenleg épülő nyolc­osztályos iskolában tanul majd tovább, azonban ősztől bőségesen lesz utánpótlásuk Deszken, ugyanis a szerb óvoda mind a 11 nagycsoportosa helyben, a szerb iskolában kezdi meg tanulmányait.

Ezért is van szükség arra az új épületszárnyra, ami 30 millió forintos kormányzati támogatással épülhet meg hamarosan. Annak érdekében, hogy a szerb nevelési és oktatási intézmény minden terve valóra válhasson, a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat további 25 millió forinttal járul hozzá az építkezéshez.

Brczán Krisztifor, a helyi szerb nemzetiségi önkormányzat elnöke lapunknak el­­mondta, amint megvannak a tervek és sikeres a közbeszerzés, elkezdődik a munka, mert céljuk az, hogy a négyből leg­alább egy tanterem elkészüljön szeptemberre. Beszámolt arról is, hogy ahogyan a jelenlegi épület, úgy annak folytatása is kétszintes lesz, amiben a foglalkoztatók mellett melegítőkonyhát és szociális helyiséget is kialakítanak.

Elárulta azt is, hogy az építkezést ezzel nem szeretnék lezárni, ugyanis az új szárnyhoz majd egy tornatermet és egy kulturális teret magában foglaló épületet is szeretnének felhúzni. Továbbá az intézménnyel szemközti ingatlant is szeretnék megvásárolni, majd annak helyén ökoóvodát és -iskolát terveznek létrehozni egy tankerttel együtt.

Kérdésünkre elmondta, a szerb gyerekek mellett magyar óvodások és iskolások is járnak Szent Száva Oktatási, Kulturális és Hitéleti Központba, hi­­szen a szülők számára szimpatikus az intézmény családias légköre, valamint az a sok plusztudás, amit máshol nem kapnának meg.

