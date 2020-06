Új színeket kapott a újszegedi templombelső – Fotók

Húsz év után újrafestették az újszegedi Árpád-házi Szent Erzsébet-templomot a hívek 5,5 millió forintos adományából.

Thorday Attila lelkipásztor lapunknak elmondta, a korábbi fehér és zöld szín helyett új színekbe öltözött a liturgikus tér. A felső rész égszínkék lett, míg a lentebbi részeken a barna, a sárga és a fehér játéka látható.

Megtudtuk, az ajtókat is lefestették, valamint egy hívő a stációkat is gondozásba vette. Nemcsak portalanította, hanem méhviasz bevonattal is ellátta a Jézus keresztútját megjelenítő faragásokat. Thorday Attila hozzátette, már tavaly eltervezték, hogy megújítják a liturgikus teret, hiszen előtte az elektromos hálózatot rendezték, ami vésésekkel járt.

Amíg a veszélyhelyzet miatt nem tudtak misét tartani a templomban, elvégezték a festéshez szükséges előkészületeket, majd az elmúlt hetekben megtörtént a felújítás. Múlt vasárnap már a szentmisék is visszatérhettek az épületbe.

A plébános beszámolt arról is, hogy a megújult templomban októberben pótolják az elmaradt bérmálást, míg az elsőáldozást novemberben tartják meg. Egész nyáron pedig esküvők lesznek. Következő célkitűzésük a 110 éves tető cseréje, azonban ehhez több tízmillió forint szükséges, így keresik a pályázati lehetőségeket.