Újra a romok között él Tamás

Tavasszal úgy nézett ki, jóra fordul az apátfalvi Krivánszky Tamás sorsa: négy éve rászakadt a háztető, aztán újra a romházban kötött ki, majd szárnyai alá vette a helybeli Veréb család. Most megint a romházban lakik, miután összeveszett jótevőivel – utóbbiak egyike munkatársunkat is megfenyegette.

– Jobb lett volna, ha meghalok, amikor rám dőlt a kémény – mondta könnyeivel küszködve az apátfalvi Krivánszky Tamás, aki most megint abban a romházban húzza meg magát, ahonnan márciusban jótevői révén kiköltözhetett. A félig összedőlt házban nincs víz, fűtés, áram, se bútorok, se ajtók, az önkormányzatnál közmunkásként dolgozó 64 éves férfi este gyertyával világít, és felöltözve, több réteg takaró alatt alszik.

Kezet nyújtottak neki

A férfi kálváriája – mint tavasszal megírtuk – négy évvel ezelőtt kezdődött: akkor szakadt rá a Templom utcai kis parasztház teteje. A katasztrófa után kórházba került, majd albérlő lett egy utcabeli házban – végül innen távoznia kellett, mert eladták az ingatlant. Más választása nem lévén visszatért az életveszélyes romházba, de csak rövid időre: a helybeli Veréb Áron, akinek a férfi olykor alkalmi munkát végzett, felajánlott neki egy üresen maradt házat, sőt a család adománygyűjtést is indított számára. A jó sors azonban nemrégiben véget ért.

Újra a romok között

– Az adakozók jóvoltából kaptam bútorokat, ruhákat, élelmiszert és még sok egyebet is. Feltételeztem, hogy a családnak pénzt is küldtek, ezért udvariasan rákérdeztem, azt mikor kapom meg. Ezen aztán összevesztünk, és mennem kellett – mesélte Krivánszky, aki azt is elmondta: holmijai javát egy ismerőshöz vitte át, és egy darabig nála is lakott, de most onnan is el kellett jönnie. Így került vissza a romok közé. A falu polgármestere, Szekeres Ferenc lapunknak azt mondta, az önkormányzat nem tudja megoldani a lakhatását, mert az erre alkalmas ingatlanok mind foglaltak.

Veréssel fenyegetőzve

– Tamásnak egyszer egy rokonunk hozott 10 ezer forintot, amit személyesen odaadott neki, ezen kívül pénzt senki nem küldött neki – mondta Veréb Józsefné, Áron édesanyja, amikor felhívtuk a tavaszi cikkben az adománygyűjtéshez megadott számot. Hozzátette, a férfit a család is sok mindennel segítette, ő azonban zaklatta a szomszédokat, és eladta az adományokat, hogy italozhasson. Nem sokkal később a férje, Veréb József hívott vissza bennünket, aki emelt hangon, veréssel fenyegetőzve követelte, hogy ne írjunk az esetről – aztán a fia, majd újra a felesége, hogy ezért elnézést kérjenek.