ÚtON: erős a forgalom Szegeden

Legfrissebb forgalmi információk Szegedről.

Erős a forgalom a bevezető utakon, külső részeken, Bajai, Dorozsmai, Algyői úton. A Makkosházi, Rókusi körúton, Vásárhelyi Pál utcán egyre több a jármű, a sugárutakon szintén sűrű a forgalom, főleg a Kossuthon és a József Attilán, a Kálvária elején és a Szabadkai úton. A Csillag tér és vonzáskörzete is mozgalmas, de a Hajós utcán és Rózsa utcán is elég sokan vannak, illetve a Felső Tisza parton szinte végig. A Dugonics tér, Aradi tér, Boldogasszony, Szentháromság utca is egyre nehézkesebb, csakúgy, mint a Zrínyi, Kelemen, Híd utca és a Stefánia. A Makai, Szőregi úton rengetegen tartanak a város felé, mindkét hídra vezető utcákban, hídfeljárókon sorok vannak, főleg a Belvárosi hídon lassú az átjutás a Szeged fele tartó oldalon. Az Új híd kicsit lendületesebb, de egyre többen vannak azon is.