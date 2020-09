ÚtOn: Telítve a körutak és a hidak

Sokan vannak a bevezető utakon, a külső részeken, sugárutakon, főleg a József Attilán és a Kossuth Lajoson. Mozgalmas a Csillag téri körforgalom, az Etelka sor, a Retek, Rózsa, Hajós utca, Szilléri

sugárút, és a Felső Tisza part is.

A nagykörúton is erős a forgalom mindkét irányban, főleg a Bécsi, Párizsi, Római szakaszokon. A Brüsszeli körút és Juhász Gyula sarkon is még folynak a vízmű munkálatai , ami miatt át kell térni a belső sávba. Sok az autó a Mars tér körül, az Aradi vértanú terén, a Boldogasszony sugárúton, a Szabadkai úton, de a hídfeljárók utcáiban is már sorok alakulnak.

Lassan megtelik a Széchenyi tér, a Híd utca, Újszegeden a Székely és Népkert sor, a Vedres és Bérkert utca, illetve a Makai, Szőregi út befele tartó oldala is.