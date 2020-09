ÚtON: Torlódik a Csillag tér és a Bérkert utca

A legfrissebb közlekedési hírek.

Minden felé sokan közlekednek. Bevezető utakon sorok vannak, Szőregi út, Algyői út most már tele van. Temesvári – Bérkert – Népkert sarkon még mindig folynak a munkálatok, Bérkert utcában nagyon hosszú a sor, de sokan vannak a Fő fasoron is. Székely sor, Népkert sor szintén tele van és a híd is megtelt, araszolva lehet haladni a belváros irányába. Körutakon, sugárutakon jól lehet haladni. Stefánián a körforgalomtól nem lehet a híd irányába menni, be kell menni a Deák Ferenc utcába.

Dugonics tér, Aradi tér valamint a Csillag tér is minden irányból tele van, de a Mars térnél is lassabb a haladás. Kossut Lajoson kifelé -befelé minden sáv tele van. Felső-Tisza parton is a híd alá be ér a sor és a rakparton is van jármű bőven. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársától.