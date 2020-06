ÚtOn: Városi dugó a főbb utakon

Tele vannak a körutak, sugárutak.

Belvárosi részen a Somogyi utcában, Oskola utcában, Kelemen utcában, Stefánián lépésben lehet haladni. Belvárosi híd is mid két irányban tele van, Bertalan hídon is sokan vannak. József Attila kifelé – befelé tele van, Kossuth Lajoson is mindkét irányban sokan vannak. Szabadkai út is tele van mivel a Bajai

úti vasúti átjáró le van zárva – közölte A Rádió Taxi Három munkatársa.