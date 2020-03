ÚtOn: Zsúfoltak az utak a belvárosban

Tele vannak a városba vezető utak.

Az Algyői út, illetve a Dorozsmai út egyre hosszabb kocsisorból állnak, elsősorban a befele tartó oldalon. A Rókusi, Makkosházi körúton is elég sok a jármű, csakúgy mint a Csongrádi, és a Kossuth Lajos sugárúton. Szabadkai úton oda-vissza sűrű a forgalom, és a Kálvária, illetve Petőfi sugárút eleje is be van lassulva.

A forgalmasabb helyek már tele vannak, mint a Csillag tér a Dugonics tér, az Aradi tér és a Boldogasszony sugárút. A Makai úton sokan tartanak befele, Thököly, Bérkert utca, Temesvári körút, a Belvárosi hídra vezető utcák mind folyamatosan töltődnek járművekkel.