Változott a terv, tavasszal indulhat a Centrum-gödör beépítése

Évek óta téma Szegeden, hogy vajon mi épül majd a Centrum-gödör helyén, és egyáltalán mikor kezdődik ott el a munkavégzés. A gödör területének tulajdonosa, Buella Attila most lapunknak nyilatkozott a fejleményekről.

– Megakadt a beruházás a koronavírus-járvány miatt, továbbá a magas építőanyag árak és a magas élőmunka árak miatt a beruházás bekerülési költsége is megnövekedett. Jelenleg a piac még nem árazta be ezt a költséget, de abban bízunk, hogy ez hamarosan megtörténik – számolt be a Délmagyarországnak a Centrum-gödör területének tulajdonosa, Buella Attila.

Jelezte, a Covid-19 miatt a kereskedelmi ingatlanok és a lakások piaca is teljesen megváltozott, ez is eredményezte a bekerülési költség megnövekedését. Kiemelte, tavasszal szeretnék elindítani a beruházást, hiszen ősszel és télen nem érdemes építkezésbe kezdeni, ezt tanácsolta számára édesapja is, aki hídépítő-mérnökként dolgozott nyugdíjas évei előtt.

A legfőbb kérdés az továbbra is, hogy mit építenek majd a gödör helyén.

– Azt, amire fizetőképes kereslet van és lesz, és azt, amit a piac szeretne. Tehát mi nyitottak vagyunk mindenre, jelenleg több nagy nemzetközi céggel is tárgyalunk. De ekkora ingatlan esetében nagyon fontos, hogy a hasznosítása biztosított legyen, hiszen egy bruttó 15 ezer négyzetméteres alapterületű épületről beszélünk, amelynek felépítése akár 10 milliárd forintba is kerülhet. Számolnunk kell az anyagárak emelkedésével is, ha 10-15 százalékkal növekszik, akkor nekünk további 1-1,5 milliárd forintos költséggel kell számolnunk, nagyobb áremelkedés esetén pedig elveszítheti a nyereségtartalmát – részletezte.

Jól látszik tehát, hogy azok a tervek, amelyek korábban bejárták a várost – 6 szinten 136 lakás és irodák kapnak helyet, a parkolásról 153 férőhelyes mélygarázs és 23 földszinti parkoló gondoskodik – már nincsenek.

Nem véletlen, hogy már a Home and People Kft. oldalán sem találhatók meg tavaly ősz óta az előbbiekben említett lakásokról szóló hirdetések.

Buella Attila azt mondta, most megvárják, hogy a piac kicsit megnyugodjon és ne jöjjön újabb nagyobb járvány-hullám. Megjegyezte, náluk jobban senki sem szeretné beépíteni a telket, ezt meg is teszik, a munkálatok 3 évet vesznek majd igénybe. Ha valamelyik céggel sikerül megállapodniuk és megvannak a tervek, akkor lapunknak újra beszámol a fejleményekről. Azt reméli, hogy ezt még idén megteheti.