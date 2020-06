Vásárhelyi gyerekprogramok szünidőre – Hogy jól teljen a nyár

A 4 és 12 év közötti korosztály kalandorait, kalózait, időutazóit, hagyományőrzőit és sportolóit is várják a vásárhelyi Bessenyei Ferenc Művelődési Központ ötnapos nyári programjaira.

Kétséges volt még május végén, vajon megtarthatja-e nyári táborait a vásárhelyi Bessenyei Ferenc Művelődési Központ. Akkor kérdésünkre Varga Anikó intézményvezető úgy fogalmazott: a nyári programokat előkészítették, ugrásra készen várják a korlátozások feloldását. A tervek összeállításakor azzal is számoltak, hogy a szabályok enyhítése nélkül is fogadhassanak gyerekeket. Az előkészítés nem veszett kárba, programgazdag nyári hónapok várnak a központ munkatársaira. Ráadásul a hagyományosan a nyári táborok idejére szervezett technikai karbantartásokat az elmúlt hónapokban már elvégezték, felújították a tánciskola padlózatát, kifestették az épület belső tereit is.

Az idei nyári szünidőre tizenhat programmal készültek a művelődési központ munkatársai. A főként 4 és 12 éves kor közötti gyerekeknek szánt táborokat hétfőtől péntekig, 8 és 16 óra között tartják szakképzett pedagógusok vezetésével. A jelentkezési határidő a táborok kezdését megelőző hét. A részvételi díj ingyenes, kizárólag az étkezési hozzájárulás fizetendő. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak munkáltatói, illetve jogosultsági igazolással térítésmentesen jelentkezhetnek.

A vásárhelyi Tájházban tartják a 11 és 15 év közötti korosztálynak ajánlott haladó német nyelvi tábort július végén. Az intenzív, de játékos programon a vezető pedagógus mellett német anyanyelvű fiatalok is részt vesznek, segítve a tanulást. Ugyanezen a helyszínen rendezik meg a Velünk élő hagyomány elnevezésű kézműves alkotó programot, illetve a térképvadászatot és -készítést, valamint záró avatást is ígérő kalóztábort.