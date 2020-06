– Végre vége a patkányinváziónak – újságolta ne­künk az apátfalvi Petőfi utcában harmadmagával, lányával és unokájával lakó Restás Edit, amikor a napokban újra felkerestük.

Először március végén jártunk nála; azért hívott fel minket, mert meg akarta mu­tatni, hogy összerágták a házát a szomszéd épületből átjáró rágcsálók. Mint akkor mondta, az épületben élt férfival korábban is sok gondjuk volt, mert ivott, elhanyagolta a környezetét, de mióta fél éve meghalt, pokollá vált az életük.

Segítséget kért a polgármesteri hivatalban, de nem járt si­kerrel. Szekeres Ferenc polgármester azt mondta, nem tudnak közbeavatkozni, mert még nem volt meg a hagyatéki tárgyalás, így hivatalosan nem tudni, ki az örökös, kit lehetne felszólítani, hogy tartsa tisztán az elhanyagolt ingatlant. Restás Edit küzdelme az átjáró patkányokkal szélmalomharc maradt.

Időközben az ügy átkerült a kormányhivatalhoz, és az örö­­kös is meglett, Restás Editet ugyanis értesítették, hogy felszólították a tulajdonost az ingatlan körüli munkák elvégzésére. Nem is eredménytelenül: mint láttuk, a ház körüli gyomot is kiirtotta, levegyszerezte.

– Mésszel is fertőtlenített, mert tőlem kért vizet hozzá, a házban ugyanis se víz, se villany. Természetesen adtam ne­­ki – mondta nekünk.