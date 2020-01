Vér is folyt a Kossuth-iskolában

Tudják, miből készül a művér? És a seb a baleseti szimulációkra? Az SZTE Kossuth Zsuzsanna Szakgimnázium és Szakközépiskolában tartott előadáson minden kiderült.

Ha kell, elájulnak, zokognak, vagy órákig fekszenek a romok alatt a Magyar Imitációs Egyesület önkéntesei, hogy a mentők és a rendvédelmi szervek munkatársai gyakorolhassák rajtuk az elsősegélynyújtást. Szokatlan munkájuk életeket menthet – erről meséltek vendégelőadóként az SZTE Junior Akadémiai Esték szerda esti előadásán az SZTE Kossuth Zsuzsanna Szakgimnázium és Szakközépiskolában. A jelen lévő diákok közül sokan ámulattal nézték, néhány évvel idősebb társaik mikre képesek, akik az előadás részeként is balesetet szimuláltak, a diákok pedig megmentették a sérülteket.

– Mi az a csapat vagyunk, amelynek tagjai szeretnek művérben fetrengni, kiabálni, sötét bányában ücsörögni, de alagútból is mentettek már minket. Ezt a furcsa hobbit választottuk magunknak – kezdte a beszámolót Gallai Fanny alelnök, aki mint kiderült, az esküvője előtt egy héttel is balesetet imitált.

A Terrorelhárítási Központ munkáját, kiképzéseit is segítik Budapesten. Volt már olyan is, hogy boncasztalon feküdtek, hazánkban még nem volt rá példa, hogy élő embereket fektetnek fel ilyen asztalra. Gallai Fanny elmondta, ő például öt esetből háromszor meghalt. Volt olyan, akit az M7-es autópálya új hídjáról, 56 méter magasból kötéltechnikával hoztak le. Kiderült, nem szabad szégyenlősnek lenniük, mert van, hogy levágják róluk a ruhát a bemutatók, gyakorlatok során.

Nemcsak eljátszani tudják, hanem azt is, hogyan reagál a testük egy-egy gyógyszerre, hogyan kell leszakadt lábat imitálni, ráadásul minden alapanyagot ők maguk állítanak elő, így a művért is. Miből? Cukorból, kakaóporból, vízből, ecetből és ételszínezékből, de nem mindegy, miből mennyi kell hozzá, és azt milyen sorrendben keverik össze. A sebeket is ők formálják, méghozzá sólisztgyurmából.

Badó Attila, az SZTE Junior Akadémia elnöke elmondta, örül, hogy az egyetem legújabb intézménye adott otthont az előadásnak, hiszen az kifejezetten illeszkedik a középiskola profiljához. Hozzátette, a jelenlévők fontos tudást kapnak ahhoz, hogyan kell reagálni baleset esetén.