Villám miatt égett le az istálló – Fotók

Félszáz jószággal maradt istálló nélkül egy Tiszaalpáron gazdálkodó család, a káruk értéke mintegy húszmillió forint. A villámcsapás után keletkezett tűzben nemcsak az épület égett porig, de megsemmisült a fejőberendezés és minden állattartáshoz szükséges eszköz is.

Ezt ne hagyja ki! Tüttő Kata kilovagolt a tengerből

Gyenes Andrea hét éve gazdálkodik férjével Tiszaalpár mellett. Most szarvasmarhákkal foglalkoznak, de van néhány lovuk is. A kétgyermekes család életébe szó szerint villámcsapásként érkezett a tragédia. A mennykő felgyújtotta az istállóépületük tetejét, és bár a tűzoltók egy egész napon át küzdöttek a lángokkal, az istálló teljesen leégett.

Ötven jószáguk maradt fedél nélkül, és az állattartáshoz szükséges eszközeik is megsemmisültek. A családnak most gyakorlatilag a padlóról kell felállnia.

Városi lány a tanyán

– Nagyon fiatalon, szinte gyerekként ismerkedtünk össze a férjemmel. Ő állattartó csa­ládba született, a szülei is gaz­­dálkodtak, én viszont csong­­rádi, városi lány voltam – me­­sélte a Délmagyarországnak Gyenes Andrea. – 2014-ben kezdtünk mi is gazdálkodni, apránként próbáltunk haladni, ahogy a bukszánk engedte. Először apró baromfival kezdtünk, aztán voltak disznóink is, most szarvasmarhákkal foglalkozunk, teheneket fe­jünk. 45-50 szarvasmarhánk van, mellettük tartunk három lovat is, azokkal apósom földet művel, de a közeli gyerektáborba is szoktunk lovagoltatást szervezni – tette hozzá a gazdálkodó.

Kigyulladt a gazdaság

– Szombat reggel is korán keltem, kezdtem a napi rutint. Be­­kötöttem, megfejtem a teheneket, elvittem a tejet a hűtőbe, aztán kiengedtem a marhákat a hodály elé. Borult volt az idő, vártam is az esőt, mert már rég volt kiadós csapadék. Épp a villanypásztort vizsgáltam, hogy kell-e javítani valahol, amikor 25-30 méterre levágott egy villám. Tetőtől talpig éreztem, hogy végigfutott rajtam az áram. Pedig éppen csak pár csepp eső esett, inkább csak dörgött, négyet-ötöt villámlott. Körülbelül száz méterre voltam az istállótól, de egy fák mögötti beugróban, így csak később láttam meg, hogy füstöl a tető. Azonnal hívtam a tűzoltókat, a férjemet, apósomékat, és kitereltem a borjakat az istállóból – idézte fel az eseményeket az asszony.

Az ötszáz négyzetméteres is­­tálló lángra kapott. A kiérkező kiskunfélegyházi, hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották az épületet.

A munkálatok közben az istálló beomlott és teljesen kiégett, de a tűzoltóknak végül sikerült megakadályozni a lángok továbbterjedését.

Felajánlások érkeztek

– A házunkat szerencsére si­került megmenteni, oda nem terjedt át a tűz. A szemes takarmányunk és a szénánk is megmaradt, de az istálló, a fejőgépeinktől kezdve a sajtárakig és a szerszámokig, minden odaveszett. Most a szabad ég alatt egy fához kikötve, egyesével fejem a teheneket – mondta el Gyenes Andrea.

A család már több felajánlást is kapott. Van, aki faanyagot, téglát, cserepet ajánlott fel, de több jótékony segítő a kétkezi munkáját is felkínálta. Utóbbira is óriási szükség van, hiszen rengeteg romot, tör­­meléket kell eltakarítani.

A gyűjtéshez a Csongrád Angyalai közösség is csatlakozott, a csoport tagjai többek között téglát, cserepet és pénzadományt ajánlottak fel.

A kiérkező kiskunfél­egyházi, hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották az épületet.