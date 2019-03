16 lövéssel végzett a rendőr a 17 éves fekete tinivel - felháborodott a közvélemény a büntetésén

Az egyesült államokbeli Illinois állam legfelsőbb bírósága helyben hagyta kedden egy fekete tinédzsert brutálisan agyonlövő rendőr sokak szerint aránytalanul enyhe börtönbüntetését. Jason Van Dyke , a chicagói rendőrségtől azóta elbocsátott rendőrtiszt 2014-ben a városban több sorozatot lőtt ki Laquan McDonald 17 éves fiatalemberre, akinek a kezében ugyan egy kisebb kés volt, de nem fenyegetőzött vele. A helyszínre érkezése után szinte azonnal tüzet nyitó rendőr az összesen 16 lövés nagy részét már az élettelenül földön fekvő áldozatára adta le.Mivel a rendőr fehér, az áldozat pedig fekete bőrű volt, a gyilkosság felizzította a faji ellentéteket és tüntetésekhez vezetett Chicagóban.Bár a 40 éves Van Dyke ellen eredetileg előre megfontolt, szándékos emberölés címén emeltek vádat, ami legalább 45 évi szabadságvesztéssel sújtható, a bírák a bűncselekmény minősítését szándékos, de nem előre megfontolt módon elkövetett gyilkosságra változtatták - miután elfogadták Van Dyke állítását, hogy életét féltve nyitott tüzet - és elutasították, hogy a vádban 16-szoros súlyos testi sértés is szerepeljen.Végül tavaly októberben bűnösnek mondták ki, és idén januárban hat év kilenc hónapos börtönbüntetést szabott ki rá.Fél évszázada ő az első fehér bőrű rendőr Chicagóban, akit szolgálat közben elkövetett gyilkosságért elítéltek, az ítélet szerint azonban jó magaviselet esetén megfelezhetik büntetését. Jason Van Dyke fellebbezett az ítélet ellen.Illinois államügyésze, Kwame Raoul - a per ügyészével együtt - beadványt intézett az alkotmánybíróság szerepét ellátó legfelsőbb bírósághoz, és a büntetés hatályon kívül helyezését, valamint új meghallgatást kérelmezett, amelynek nyomán szerintük súlyosbítható a büntetés. Azzal érveltek ugyanis, hogy a lövések számának megfelelő, több rendbeli súlyos testi sértésért is felelősségre kell vonni a volt rendőrt, így a kiszabható büntetési tétel súlyosabb lehet.Az állam legfelsőbb bírósága azonban indoklás nélkül megtagadta az új meghallgatást. A hattagú testületből négyen - helyesnek tartva az ítéletet - az elutasítás mellett döntöttek, két alkotmánybíró viszont jelezte, hogy nem ért egyet ezzel a döntéssel.Az államügyész és a per ügyésze tudomásul vette az alkotmánybírósági határozatot. Ahogyan sajtóértekezletükön fogalmaztak: "elismerik és tiszteletben tartják az alkotmánybíróság jogkörét". Van Dyke rendőr ügyvédje, Daniel Herbert Twitteren közölte, hogy "rendkívül örülnek" a döntésnek. Majd hozzátette: az alkotmánybíróság határozata remélhetőleg véget vet annak, hogy politikai célokra használják ki Laquan McDonald halálát.