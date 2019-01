A brit kormány elleni bizalmatlansági eljárást indítványozna Jeremy Corbyn

orbyn kijelentette: Theresa May brit miniszterelnök Brexit-megállapodása ellen fog szavazni a jövő héten a parlamentben. Szerinte csakis a Munkáspárt vezette kormány tudna olyan megállapodásra jutni az Európai Unióval, mely orvosolhatná a Nagy-Britanniában kialakult társadalmi széttagoltságot. A politikus elismerte: ez vélhetően szükségessé tenné a Brüsszellel folytatott Brexit-tárgyalások meghosszabbítását.



A brit alsóház január 15-én szavaz a megállapodásról, és a többség várhatóan nem fogja támogatni a Theresa May által javasolt megállapodást.



A miniszterelnök korábban arra figyelmeztette a képviselőket, hogy ha kevesebb mint három hónappal a brit EU-tagság megszűnése előtt leszavazzák a megállapodást, azzal egy szervezetlen kilépést, de akár a Brexit elmaradását is kockáztathatják.



Corbyn szerint ha May valóban bízik a megállapodás sikerében, választásokat kellene kiírnia, hogy az emberek dönthessenek róla.



Az ellenzéki politikus újságíróknak azt mondta: ha a kormány nem tudja elfogadtatni a legfontosabb javaslatát, úgy a lehető leghamarabb általános választásokat kell kiírni.



Hozzátette: a Munkáspárt önmagában nem rendelkezik elegendő képviselővel a parlamentben ahhoz, hogy megnyerjen egy bizalmatlansági szavazást, ezért az alsóház többi képviselőjének szavazatára is szüksége van.



Corbyn leszögezte: a bizalmatlansági szavazást akkor fogják indítványozni, amikor annak a legnagyobb esélye van a sikerre.