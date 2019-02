A csíksomlyói pápalátogatás szervezői felkérték a helyi lakosságot, biztosítsanak szállást a zarándokoknaka

A június 1-jei csíksomlyói pápalátogatás szervezői felhívást intéztek a helyi lakossághoz, hogy a pápalátogatás idején biztosítsanak szállást a zarándokoknak, ugyanis a kereskedelmi szálláshelyek zömét már lefoglalták.



A gyulafehérvári főegyházmegye sajtóbizottsága, illetve helyi önkormányzati vezetők pénteken Csíkszeredában tartottak sajtótájékoztatót, ahol az előkészületekről számoltak be.



A Hargita megyei tanács által kiadott sajtóközlemény szerint a szervezők elmondták: a pápalátogatás programját a Vatikán körülbelül másfél hónappal a vizit előtt teszi közzé, ami azt jelenti, hogy húsvét előtt derülnek ki a pontos részletek. De megerősítették: arra számítanak, hogy a szentatya június 1-jén fog Csíksomlyón szentmisét bemutatni, ahol összesen várhatóan mintegy öt órát tartózkodik majd. Közölték: minden erdélyi felekezet vezetői meghívást kapnak, a meghívókat csak a végleges program kíséretében küldik ki.



Tánczos Barna, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szenátora úgy vélte, hogy a történelmi esemény óriási kihívás elé állítja a helyi közösséget. Rámutatott: itt az alkalom, hogy a székelyföldiek visszaadjanak a magyarországi testvéreiknek abból a szeretetből, amelyet az elmúlt években tőlük kaptak, hiszen a kereskedelmi szálláshelyek már foglaltak. A szenátor szerint művelődési házakban, sporttermekben lehet kialakítani szállásokat, de a családoknak saját otthonaikban is kellene fogadniuk a zarándokokat.



Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács elnöke elmondta, hogy ebből az alkalomból kell megszervezni "Székelyföld legnagyobb kalákáját", és ebben minden családra számítanak. "Itt az alkalom, hogy megmutassuk térségünk értékeit, hitünket és vendégszeretetünket" - fogalmazott Borboly.



Mint mondta, a cél az, hogy minél több vendég maradjon a térségben a pápalátogatástól az egy héttel későbbi pünkösdi búcsúig, illetve a későbbiekben is visszatérjenek. Közölte, ebben az időszakban színes programkínálattal várják a vendégeket, erre az időszakra időzítik ugyanis a hargitai megyenapokat, de kiterjesztik a programkínálatot a szomszédos Kovászna és Maros megyékre is.



Borboly felhívta a figyelmet, hogy a térség nemzetközi figyelmet fog kapni, ezért meg kell mutatni, hogy Székelyföld igenis létezik, még ha egyesek ezt el is vitatják - mondta Borboly Csaba.



A román elnöki hivatal és a Vatikán január 11-én jelentette be, hogy Ferenc pápa május 31. és június 2. között Romániába látogat. A katolikus egyházfő Bukarest mellett Jászvásárra (Iasi), a romániai görögkatolikusok szellemi központjának számító Balázsfalvára, valamint a csíksomlyói Mária-kegyhelyre is elmegy.