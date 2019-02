Általános félnapos munkaszünetet tervez nagypéntekre az osztrák kormány - Egy képviselőjük botrányosan nyilvánult meg

Az új szabályozás a tervek szerint már idén életbe lép.



A Jézus keresztre feszítéséről megemlékező nagypéntek eddig csak az ország protestáns felekezeteihez tartozóknak volt szabadnap, e vallási kisebbségek történelmi üldözöttségének jogcímén. Ugyanezen az alapon jár máig szabadnap a zsidóknak legnagyobb vallási ünnepükön, a jóm-kipúr napján. Ausztria nagyrészt római katolikus lakosságának csak a húsvéthétfő munkaszüneti nap.



Az Európai Bíróság a múlt hónapban úgy rendelkezett, hogy az osztrák rendszer sérti az egyenlő bánásmód elvét. A kérdés azt követően került napirendre, hogy egy vallási felekezethez nem tartozó osztrák munkavállaló bírósághoz fordult azzal a követeléssel: fizessenek neki ünnepi pótlékot, mert dolgozott nagypénteken.

Az Osztrák Néppárt (ÖVP) és az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) koalíciójának mostani döntése szinte senkinek sem nyerte el a tetszését.



Sokan nagypéntek reggel eddig misére mentek - panaszkodott Michael Bünker evangélikus püspök.



Jobb megoldás lett volna, ha egy vallási ünnepeken tetszőlegesen felhasználható szabadnapot biztosítottak volna az elismert vallási kisebbségeknek - vélekedett Bünker, aki szerint ezzel mindenki - köztük a muszlim kisebbség is - jól járt volna.



Az osztrák Katolikus Püspöki Konferencia is sajnálkozott a döntés miatt.



A többi politikai párt is elégedetlennek bizonyult a megoldással. A demokraták például azt akarták elérni, hogy a teljes nagypénteket nyilvánítsák munkaszüneti napnak.



"Hihetetlen, hogy egy kormány mennyire el tud rugaszkodni a valóságtól" - írta közleményében az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) nevű párt. "Az ilyen tipikusan osztrák döntéseknek csak vesztesei lehetnek" - tette hozzá.

A szakszervezetek ugyancsak felháborodottan reagáltak. Rainer Wimmer szociáldemokrata szakszervezeti vezető szerint a kormány kontárkodása valójában "újabb térdre borulás az ipar előtt".



Szakértők szerint a döntéssel a munkaadók olcsón megúszták, mert nagypénteken sokuk eddig is korábban hazaengedte a munkavállalókat.



Ausztria jelenleg évi 13 ünnepnappal rendelkezik, ami európai uniós szinten is soknak számít. Az üzleti szféra azzal érvelt, hogy az ország nem engedhet meg magának még egy fizetett szabadnapot.

Nagypénteken délután háromkor Jézus meghalt a nevetéstől a kereszten"

