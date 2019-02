Az oroszoknak dolgozó kémet fogtak el Svédországban

A svéd biztonsági szolgálat (Sapo) szerdán bejelentette: őrizetbe vett egy embert, aki gyaníthatóan Oroszországnak kémkedett.



"A szóban forgó személyt vélhetőleg egy a stockholmi orosz nagykövetségen dolgozó orosz hírszerző tiszt szervezte be" - írta közleményében a Sapo kémelhárítási részlegét vezető Daniel Stenling.



Gabriel Wernstedt, a biztonsági szolgálat szóvivője elmondta, hogy az illetőt kedd este vették őrizetbe a svéd főváros, Stockholm középső részén. A gyanúsítottról csak annyit árultak el, hogy legalább 2017 óta kémkedhetett Oroszországnak egy csúcstechnikai iparágban, amely a külföldi hírszerzés jelentős érdeklődésére tart számot. A svéd hatóságok péntek délig döntenek arról, hogy előzetes letartóztatásba helyezik-e a gyanúsítottat.



Az Expressen című svéd napilap értesülései szerint ugyanebben a műveletben egy másik embert is elfogtak, de őt elengedték, miután bizonyította diplomáciai mentességét.



"Az elmúlt években nőttek a Svédországgal szembeni fenyegetések, és a technológiai újításoknak köszönhetően az országoknak lehetőségük van kiberhírszerzési eszközeik fejlesztésére" - húzta alá Stenling. "Ezzel párhuzamosan a hagyományos kémkedés is folytatódik, amelynek egyik eszköze az ügynökök toborzása. E kettő kombinációja kiszélesíti a titkos információgyűjtés spektrumát" - mutatott rá.



A svéd biztonsági szolgálat a skandináv ország nemzetbiztonságát és demokratikus rendszerét védelmezi, feladatai közé tartozik egyebek között a terror- és kémelhárítás.



2018-as beszámolójában a Sapo Oroszországot nevezte meg a legnagyobb hírszerzési fenyegetésként. A svéd hatóságokat a közvélemény és a választások befolyásolására tett kísérletek aggasztják leginkább.